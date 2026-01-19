Haberler

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep 3 altın madalya kazandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli yüzücü Kaan Efe Kaya, Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre, 200 metre ve 400 metre yarışlarında birinci olarak 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli yüzücü Kaan Efe Kaya, 3 altın madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Paletli Yüzme Bireysel Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde, Kaan Efe Kaya 100 metre, 200 metre ve 400 metre yarışlarını birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya kazandı.

Organizasyon boyunca 2 kez Milli Takım barajını geçen Kaya, şampiyona süresince toplam 4 kez kürsüye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Kaan Efe Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak bu başarıları elde ettiği için gurur duyduğunu ifade etti.

Kaya, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını, emeğinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Milli Takım barajını geçmek ve üç altın madalya kazanmak motivasyonumu daha da artırdı. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, kulübüme, antrenörlerime ve aileme teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
