Kaan Ayhan: Bayern Münih'i hatalara zorlarsak şansımız var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında yarın Bayern Münih'i konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. Kolay bir maç olmayacağını dile getiren Kaan Ayhan, "Şampiyonlar Ligi'ne baktığınızda kolay bir maç yok. Yarın da her zamanki motivasyonla maça çıkacağız. Skorla ilgili önemli şeyler var. Bayern Münih, küçük hataları hemen cezalandırıyor. Eğer Bayern Münih'i hatalara zorlarsak bizim de şansımız var. Elimizden geldiğince iyi bir performansla taraftarımızın önünde iyi bir maç oynamak istiyoruz" diye konuştu.

"BENİ BURAYA GETİRMELERİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİSİ DE BU"

Farklı pozisyonlarda görev almasının kendisi adına bir sorun teşkil etmediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Takımın kalitesi geçen sene de yüksekti, bu sene daha yüksek bir seviyede. Herkesin her pozisyonda iyi bir performans göstermesi gereken bir ortam var. Kendi adıma mutluyum. Son maçlarda ilk 11'de yer aldım. Umarım hocamı da mutlu etmişimdir. Stoperde olsun orta sahada olsun, ben görevimi yerine getirip maçtan maça üstüne koymak istiyorum. Pozisyon açısından benim açımdan bir fark yok. Beni buraya getirmelerinin en büyük nedenlerinden birisi de bu. Takım içerisinde büyük bir rekabet var. Ben de bunun bir parçasıyım" şeklinde konuştu.