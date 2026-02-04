Haberler

Junior Olaitan, Beşiktaş tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün ilk Beninli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün ilk Beninli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Olaitan, kulüp tarihinin 196. yabancı futbolcusu oldu.

Kariyeri

Junior Olaitan, Ocak 2022'de Benin ekiplerinden Ayema'dan Fransa'nın Niort takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

Üç buçuk sezon top koşturduğu Fransa'da Troyes ve Grenoble'da da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkati çeken Olaitan, siyah-beyazlıların radarına girdi.

Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından Beninli futbolcu ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuyu renklerine bağladı.

Beşiktaş tarihindeki ilk Beninli futbolcu

Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu.

Bugüne dek 55 farklı ülkeden 195 futbolcu siyah-beyazlı formayı giyerken Beşiktaş, ilk kez Beninli bir futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

Milli takım ile 38 maça çıktı

Beninli futbolcu Junior Olaitan, ilk milli maçına 2 Eylül 2021'de Madagaskar karşısında çıktı.

Michel Dussuyer teknik direktörlüğünde Madagaskar'a karşı ilk kez milli formayı giyen Olaitan, 84. dakikada oyuna dahil olmuş ve Benin Milli Takımı formasını terletmeye başlamıştı.

Milli formayı A takım seviyesinde 38 kez giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın üçüncü transferi

Olaitan, Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu oldu.

Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde şimdiye kadar Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe
Benin1Junior Olaitan

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı