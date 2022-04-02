Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası'nda ikinci gün mücadeleleri tamamlandı

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvasında ikinci gün mücadeleleri sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan ve Antalya Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen grand slam müsabakalarının açılış seremonisi, ikinci gün final maçları öncesi gerçekleştirildi.

IJF Başkanı Marius Vizer, törendeki konuşmasında, "Judo ailesi olarak, barışın ve dostluğun öncüsü olmaya devam edeceğiz ve bu yolda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için iş birliklerimizi arttıracağız. Türk Judo Federasyonunu bu organizasyonu Tokyo Olimpiyatları sonrasında geniş katılımla düzenlemesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yol haritasının Antalya'da başlamasından ve bu organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Katılan ülkelere ve temsilcilerine Paris Olimpiyat Oyunları sürecinde başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli sporcu Vedat Albayrak'ın 81 kiloda gümüş madalya kazandığı ikinci gün mücadeleleri sonunda dereceler şöyle:

Kadınlar

63 kilo:

1- Lucy Renshall (İngiltere)

2- Szofi Özbaş (Macaristan)

3- Barbara Timo (Portekiz)

3- Magdalena Krssakova (Avusturya)

70 kilo:

1- Marie Eve Gahie (Fransa)

2- Bernadette Graf (Avusturya)

3- Margaux Pinot (Fransa)

3- Maira Portela (Brezilya)

Erkekler

73 kilo:

1- Giorgi Terashvili (Gürcistan)

2- Manuel Lombardo (İtalya)

3- Salvador Cases Roca (İspanya)

3- Petru Pelivan (Moldova)

81 kilo:

1- Guilherme Schimidt (Brezilya)

2- Vedat Albayrak (Türkiye)

3- Sharofiddin Boltaboev (Özbekistan)

3- Abdül Malik Umayev (Belçika)

Antalya Grand Slam'in son gününde kadınlar 78 kiloda Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Semanur Erdoğan, +78 kiloda Kübranur Esir, Sebile Akbulut, Hilal Öztürk, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Feyyaz Yazıcı, Can Güzel, Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş, +100 kiloda Mehmet Talay, Furkan Güner ve Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.