Judo İç Anadolu Bölge Şampiyonası Karaman'da yapılacak
Judo İç Anadolu Bölge Şampiyonası Karaman'da yapılacak.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliğinin 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Judo İç Anadolu Bölge Şampiyonası 28-30 Mart 2024 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek bölge şampiyonasında 13 ilden yaklaşık 400 sporcunun mücadele edecek. 2 gün sürecek müsabakalar süper minikler ve minikler kategorilerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 38 sıklette düzenlenecek şampiyonanın teknik toplantısı ise 28 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Çok Amaçlı Spor Salonu toplantı salonunda yapılacak. - KARAMAN