Judo İç Anadolu Bölge Şampiyonası Karaman'da yapılacak.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliğinin 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Judo İç Anadolu Bölge Şampiyonası 28-30 Mart 2024 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek bölge şampiyonasında 13 ilden yaklaşık 400 sporcunun mücadele edecek. 2 gün sürecek müsabakalar süper minikler ve minikler kategorilerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 38 sıklette düzenlenecek şampiyonanın teknik toplantısı ise 28 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Çok Amaçlı Spor Salonu toplantı salonunda yapılacak. - KARAMAN