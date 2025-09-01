Josef de Souza, Türkiye'ye geri dönüyor ancak bu kez Süper Lig'e değil
Son olarak Brezilya ekibi Vasco da Gama forması giyen Josef de Souza, TFF 1. Lig ekibi Amedspor ile görüşmelere başladı. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından Amedspor'u takip etti.
Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir formaları giyen Josef de Souza, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.
AMEDSPOR İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama forması giyen ve yaklaşık 2 aydır kulüpsüz olan 36 yaşındaki Brezilyalı orta saha, TFF 1. Lig ekibi Amedspor ile görüşmelere başladı. Süper Lig'e yükselmek isteyen Amed'in deneyimli futbolcuya 1 yıllık kontrat önerdiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ
Öte yandan Josef de Souza, sosyal medya hesabından Amedspor'un resmi hesabını takip etmeye başladı. Josef'in bu hamlesi transferin bittiğine dair yeşil ışık uyandırdı.