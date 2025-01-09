Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik

Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, son maçtaki 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı. Kalede Ertuğrul Çetin ve savunmada Yusuf Akçiçek ilk kez 11'de yer alırken, Cenk Tosun da sezonun ilk resmi maçında ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin kadrosunda toplamda 7 eksik oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Atakaş Hatayspor müsabakası 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, kupada rotasyona giderek 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Ertuğrul Çetin'e görev verirken, savunmada Alexander Djiku'nun yerine Yusuf Akçiçek, sol bekte de Levent Mercan'ın yerine Mert Müldür şans buldu. Orta sahada Dusan Tadic, Fred ve Sofyan Amrabat'ın yerine İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Bartuğ Elmaz 11'de başladı. Forvette de Edin Dzeko'nun yerine Cenk Tosun görev aldı.

Cenk Tosun ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti Cenk Tosun bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 maçta süre alan Cenk, Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Alanyaspor, Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarında da sonradan oyuna girdi.

Ertuğrul Çetin ve Yusuf Akçiçek ilk kez 11'de

Başakşehir karşılaşmasında kaleci Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, ilk kez 11'de şans buldu. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek de ilk kez 11 başlayan isimler arasında yer aldı. 18 yaşındaki defans, bu sezon Kasımpaşa ile oynanan lig maçında ve Slavia Prag karşılaşmasının son dakikasında süre aldı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, sakatlığını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın maç eksiği nedeniyle, Allan Saint-Maximin ağrı şikayeti nedeniyle, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, ve Muharrem Çizgili ise yedek başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
img

Dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF'ye istifa çağrısı yaptı

Kullanılan ifadeler çok ağır! Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Son Dakika Haberleri

Abdullah Öcalan evlenecek mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Selçuk Tepeli neden yok, ayrıldı mı, hasta mı, izinde mi? Selçuk Tepeli ana haberde neden yok NOW TV? Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne? Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi? (VİDEO) Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.