Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 7 Değişiklik

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Atakaş Hatayspor müsabakası 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, kupada rotasyona giderek 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Ertuğrul Çetin'e görev verirken, savunmada Alexander Djiku'nun yerine Yusuf Akçiçek, sol bekte de Levent Mercan'ın yerine Mert Müldür şans buldu. Orta sahada Dusan Tadic, Fred ve Sofyan Amrabat'ın yerine İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Bartuğ Elmaz 11'de başladı. Forvette de Edin Dzeko'nun yerine Cenk Tosun görev aldı.

Cenk Tosun ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti Cenk Tosun bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 maçta süre alan Cenk, Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Alanyaspor, Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarında da sonradan oyuna girdi.

Ertuğrul Çetin ve Yusuf Akçiçek ilk kez 11'de

Başakşehir karşılaşmasında kaleci Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, ilk kez 11'de şans buldu. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek de ilk kez 11 başlayan isimler arasında yer aldı. 18 yaşındaki defans, bu sezon Kasımpaşa ile oynanan lig maçında ve Slavia Prag karşılaşmasının son dakikasında süre aldı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, sakatlığını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın maç eksiği nedeniyle, Allan Saint-Maximin ağrı şikayeti nedeniyle, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, ve Muharrem Çizgili ise yedek başladı. - İSTANBUL