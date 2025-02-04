Düştüğü not çok konuşulur! Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK- Galatasaray maçından bir pozisyonun görüntüsünü kullanarak kinayeli bir paylaşımda bulundu.

MOURINHO'DAN KİNAYELİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaştı.

Portekizli çalıştırıcı yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;