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Düştüğü not çok konuşulur! Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam, bu paylaşımı ile kinayeli bir mesaj verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK- Galatasaray maçından bir pozisyonun görüntüsünü kullanarak kinayeli bir paylaşımda bulundu.

MOURINHO'DAN KİNAYELİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaştı.

Portekizli çalıştırıcı yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Düştüğü not çok konuşulur! Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

neden önce rizenin çalınan haklı galibiyetinden söz etmiyon mosmori. rize 11 e 11 de sizi halaç pamuğu gibi yapacaktı hem de kadıköyde. hakem baktı ki 7B madara olacak. önce penaltı sonra 2 kırmızıyla 9 kişiyi zarzor yendin.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bu adam gerçekten çok çabuk Fenerlilere ayak uydurdu.

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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Yavuz hırsız.

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

gsliler bunu da açıklayın

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Haber YorumlarıAmokachi:

Bu hoca, Fenerbahçe' ye çok yakıştı. Futbol teröristleri.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ligin ilk yarısında ilk 5 teki hiçbir rakibini yenemeyen fenev in buna rağmen hep 2. sırada olması sizce tesadüf mü? Yoksa haksızlıkla hakem desteği aldıklarının kanıtı mi? ;)

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Haber YorumlarıBoğaçhan Öztürk:

bütün rezilliği dünyaya gösteriyor

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Haber YorumlarıALİ İHSAN EMRE:

FB maçında verilen haklı iki kırmızı kart için feto algılarıyla tüm Türkiyeyi ayağa kaldıran GS nin asıl amacı; her Avrupa maçı dönüşü takımın gönüllü personeli Kadir Sağlam tarafından yapılan skandal hata(!)' larin üzerini örtmek olduğunu biz bu maçtan önce zaten biliyorduk. Ama asıl acı olan şu; Feto lobisi Türkiye siyasetine parazit gibi sarmışken, Gs lobisi de Türk futboluna paralel yapı oluşturmuş. 1. paralel yapı çöktü çökecek, 2. yapı için ise kimse kılını kıpırdatmıyor. Yazıklar olsun..

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Haber YorumlarıIdris Altiparmak:

Ya sız nekadar algıcı yada rezil ancak medya grubusunuz

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Haber YorumlarıIdris Altiparmak:

nekadar da kıymetli paylasım

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