F.Bahçeliler Jesus'un açıklamasına ateş püskürdü: Dalga mı geçiyorsun?

Giresunspor'la 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda çelme yiyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar taraftarı çileden çıkardı. Ali Koç'un acil toplantıya çağırdığı Jesus'un "1-0'ı korumak istedik ve başaramadık" açıklamasına taraftarlardan çok sert yorumlar geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında yer alan Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'la puan eşitleme fırsatını kaçırdı.

"1-0'I KORUMAK İSTEDİK VE BAŞARAMADIK" DEDİ, ALİ KOÇ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Sahaya sürdüğü kadro ve değişiklikleri çok tartışılan Jesus, maç sonu yaptığı açıklamalarla taraftardan büyük tepki gördü. Başkan Ali Koç, Portekizli hocayı kulüp binasına çağırdı. Başkan, Jesus ile ikinci kez böyle bir toplantı gerçekleştirdi.

TEPKİ YAĞIYOR

Sarı-Lacivertli taraftarların Jesus'a gösterdiği tepki dinmek bilmiyor. Maç sonu yapılan açıklama, sosyal medyada halen gündemin zirvesinde.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: