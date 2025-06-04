John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Premier Lig ekibi Chelsea'nin eski yıldız oyuncusu John Obi Mikel, vatandaşı Victor Osimhen hakkında çarpıcı yorumlara imza attı.

"ONU ARABİSTAN'DA GÖRMEK UTANÇ VERİCİ"

Geleceğinde hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz olan Osimhen için konuşan Mikel, ilginç bir yoruma imza atarak, "Şu anda onu Suudi Arabistan'da görmek istemiyorum çünkü Avrupa'da hala sunabileceği çok şey var. Oraya gitmesini görmek utanç verici olurdu." dedi.

'PREMIER LİG'DE OYNAMALI'

Osimhen'in Premier Lig'de oynaması gerektiğini söyleyen Mikel, Manchester United'ın Avrupa kupalarına katılamayacak olmasının Osimhen transferi için engel olmadığını dile getirerek, "Belki de bir sezonluk fedakarlık yapar. Ruben Amorim'in getireceği oyuncularla birlikte Osimhen, bu projeye güvenebilir. Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi isterim ama belki Arsenal yerine United'ı tercih eder. Konuştuk, ama detayları paylaşamam. Tek bildiğim: Avrupa'nın zirvesinde yer almak istiyor." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.