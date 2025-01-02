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John Lundstram: Trabzonspor'da Liderlik Hedefliyorum

John Lundstram: Trabzonspor'da Liderlik Hedefliyorum
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Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram, kulüp dergisinde yaptığı röportajda liderlik özelliklerini, taraftarlarla kurduğu bağı ve VAR sistemine yönelik eleştirilerini paylaştı. Rangers'taki uyumunu Trabzonspor'da da sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı.

Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram, Rangers'ta yakaladığı uyumu bordo-mavili kulüpte de hedeflediğini belirterek, lider bir oyuncu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, kulüp dergisinin 224. sayısında yayımlanan röportajında futbola, boksa olan ilgisine, taraftarlarla ilişkilerine ve hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

"Boks aileden geliyor"

Boksla ilgisinin aileden geldiğini belirten Oyuncu, "Amcalarımın çoğu boksördür. Babam ise futbolla ilgilendi. Geldiğim şehir mücadeleci bir yapıya sahip. Boks benim için futboldan uzaklaşıp farklı bir alana yönelmek anlamına geliyor ve bu bazen iyi geliyor" dedi.

"Liderlik yapabilirim"

Her zaman her şeyi ortaya koyan bir oyuncu olduğunu belirten Ludstram, "En önemlisi sanırım her zaman her şeyimi ortaya koyuyor olmamdır. Sadece maçlarda değil, her bir antrenmanda dahi. Bir antrenörün birlikte çalışabileceği en çalışkan oyunculardan birisi olduğumu düşünmekten hoşlanırım. Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Kötü bir oyuncu olmadığımı da düşünüyorum. İngiltere'de, İskoçya'da oynadım. Artık tecrübeyle alakalı da yol kat ettim. Tecrübenin beraberinde liderliği de getirdiğini düşünüyorum. Elbette esas olan, insanlara sizinle alakalı söyledikleri şeyleri çıkıp sahada göstermelisiniz" ifadelerini kullandı.

" Rangers'ta yakaladığım uyumu Trabzonspor'da da hedefliyorum"

Taraftarlarla olan ilişkisiyle ilgili konuşan Lundstram, "Sanırım bu ilişkiyi sahada kurmak benim görevim. İyi performans sergilemeliyim, bunu yaparsam takımın performansına katkı sağlayacağım ve bu da takımın maç kazanmasını sağlayacaktır. Bu ilişkiyi daha da ilerletebilmek için hep iyi oynamalıyım ve elbette neler yapabileceğimi de göstermeliyim. Rangers taraftarlarıyla olan ilişki harikaydı. Fakat bu yıllar içinde gelişen bir ilişkiydi ve daha çok iyi gidişat ile alakalıydı. Benim Trabzonspor'da yapmayı hedeflediğim şey de bu. Umarım buradaki coşkulu taraftarlarımızın bana olan inancının karşılığını verebilirim ve ilerleyebilirim çünkü süreç boyunca onlara ihtiyacım olacak" cümlelerini kullandı.

"VAR doğallığı bozuyor"

"Palyaço ayağı" lakabının nereden geldiğini anlatan Lundstram, "Deplasmanda Tottenham Hotspur'a karşı oynuyorduk. O maçta bir orta yaptım ve bu orta golle sonuçlandı. Ancak, VAR incelemesinde ayak parmağımın ucu ofsayta yakalanmış. Ayak tırnağımın ucuyla 3 milimetre kadar ofsaytta olduğum için gol iptal edildi. Bu olay sonrasında insanlar bana 'palyaço ayağı' diyerek şaka yapmaya başladılar. Ancak, şakalar daha çok VAR'ın kötü olduğunu eleştirmek içindi. Ayak tırnağıyla ofsayt mı olur? Eğer gol iptal edilmeseydi, maçı 2-1 kazanmış olacaktık" ifadelerini kullandı.

VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi hakkındaki eleştirilerini dile getiren İngiliz oyuncu, "VAR'dan önce hakem kararlarında hatalar oluyordu, fakat VAR geldikten sonra da hatalar devam ediyor. Eğer bu hatalar sürüyorsa, VAR'ın gelmesinin ne anlamı var? Ayrıca, oyun sırasında bir gol attığınızda sevinç yaşıyorsunuz, sonra VAR incelemesiyle bu sevinç kesiliyor. Kararın ardından tekrar sevinmek ya da üzülmek zorunda kalıyorsunuz. Bu, oyunun hızını ve doğallığını bozuyor" şeklinde konuştu.

" Trabzonspor'da büyük bir kalite var"

Türk futbolu ve Trabzonspor hakkındaki izlenimlerini paylaşan Lundstram, "Trabzonspor, teknik ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Ancak bunu maçlarda daha sık göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Trabzon şehriyle ilgili izlenimlerini de aktaran Lundstram, "Burada doğa harika, yemekler ise olağanüstü. En çok köfteyi seviyorum. Şehir sakin ve huzurlu, bu da benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Lundstram'a göre dünyanın en iyi 11'i şöyle:

"Peter Cech, Ashley Cole, Van Dijk, John Terry, Cafu, Gerrard, Pirlo, Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo ve Ronaldo Nazario." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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