Joao Pereira: Türkiye Futbolu İçin Daha İyi Şartlar Var

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Türkiye'deki futbol ortamından övgüyle bahsetti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampıyla tamamlayan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, AA muhabirine, hazırlıklar, ligin ilk haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı, yeni sezon beklentileri ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pereira, futbolcuların yeni sezona iyi başlamaları için fiziksel ve mental olarak hazır olmasının ardından taktik çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Geride kalan sezonu arzuladıkları yerde bitirdiklerini ifade eden Pereira, "Biz hedefimize ulaştık, bu hedefimiz Alanyaspor'un Süper Lig'de kalmasıydı ve bunu başardık. Çok zordu, hiç kolay olmadı ama hedef ligde kalmakken, bir anda 12. sırada bitirdik. Takımı daha iyi hazırlayıp önümüzdeki sene daha rahat ve tehlikeye girmek istemediğimiz bir sezon geçirmek istiyoruz." dedi.

"Türkiye liginin daha yüksek yerde olması gerekiyor"

Pereira, futbolcu olarak daha önce Trabzonspor'da forma giydiğini hatırlatarak, şimdi ise antrenör olarak Türkiye'de çalıştığını anlattı.

Türkiye liginde çok iyi şartların olduğunu aktaran Pereira, şöyle konuştu:

" Türkiye'de antrenman yapmak, çalışmak için gerçekten çok iyi şartlar var. Antrenman sahaları, stadyumlar hepsi çok iyi durumda. Taraftarlar takımlarını gerçekten çok iyi destekliyor, sürekli stadyumlar dolu oluyor. Türkiye'de takımlar çok iyi kadrolar oluşturuyor. Çok kaliteli oyuncular var. Türkiye liginin daha yüksek yerde olması gerekiyor. En azından Avrupa'da ilk 5 ligin arasında olması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef değil ama şartları, bu kadar kaliteli oyuncuları varken daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum."

"Mourinho, Portekizli diğer antrenörler için birçok kapı açtı"

Yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Pereira, şunları kaydetti:

"Bizim lige başlama maçı olacak ve aslında herkes Fenerbahçe olduğu için farklı bir maç olduğunu düşünüyor ama bizim için fark etmiyor. Samsun, Gaziantep de olabilir, sonuçta hangisiyle başladığımızın bir önemi yok çünkü sezon içinde hepsiyle oynayacağız. Her maça olduğu gibi puan ve puanlar almak için çıkacağız. İlgi duyduğum bir konu da dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine karşı oynayacağım. Kendisi Portekiz dışında başka bir ülkede başarı yakalamış ilk Portekizli antrenör. Portekizli diğer antrenörler için birçok kapı açtı ve birçok kişi de onun yolundan gitti. O yüzden de Portekiz'deki birçok teknik direktör şu anda Mourinho'ya müteşekkir durumda."

Pereira, takıma yapılacak transferlerle ilgili olarak, "O konuyla alakalı henüz bir şey söyleyemeyeceğim çünkü bu gelecekle alakalı bir durum. Teknik ekibimiz ve yönetimimiz arasındaki bir konu. Henüz transfer sezon kapanmadı ve ne olacağını bilemeyiz. Şu an buradaki oyuncularımız da iyi çalışıyor önemli olan bu." değerlendirmesinde bulundu.