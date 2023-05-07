Jesus'tan kötülük gibi iyilik! Arda Güler hayal kırıklığı yaşattı

Teknik Direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Giresunspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta etkisiz bir oyun sergileyen ve yorulan Arda Güler'i 90 dakika sahada tuttu. Kariyerinde en çok top kaybı yaptığı maçı oynayan Arda'nın kenara alınmaması, Jorge Jesus'u eleştirilerin hedefi yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Süper Lig'in ikincisi Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat performansıyla öne çıktı. Özellikle ilk yarıdaki kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu.

JESUS'TAN ŞAŞIRTAN HAMLELER

Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü kadro ve değişiklikler çok tartışıldı. Portekizli hoca, 60. dakikada Valencia'yı, 75'te Batshuayi'yi oyundan aldı. Savunmada aksayan Samet oyunda kalırken, Luan Peres 75'te kenara geldi. Oyuna giren King ve Pedro da hayli etkisiz bir görüntü çizdi.

EMRE MOR OYUNA GİRMEDİ

Formda isimlerden Emre Mor ise bu karşılaşmayı kulübede tamamladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada Emre'nin Rossi'nin yerine oyuna girmesi gerektiğini yazdı.

ARDA KANATTA OYNADI

Fenerbahçe'nin on numarası Arda Güler, Giresunspor deplasmanında maça sağ kanatta başladı ve son dakikalara kadar bu bölgede oynadı. Hayli kritik top kayıpları yapan Arda, 7 kez ikili mücadele kaybetti.

YORGUN DÜŞTÜ

Genç yetenek özellikle son dakikalarda yorgun düştü. Yaptığı top kayıpları Giresunspor'a atak fırsatı oldu. Arda'nın düşük performansı Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sosyal medyada hayli yorum görüldü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: