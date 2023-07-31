İzmirli Voleybolcuların Başarısıyla A Milli Takım Şampiyon Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın final maçında ev sahibi Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İzmir kulüplerinde forma giyen voleybolcuların büyük bölümünün yer aldığı milli takım, tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın final maçında ev sahibi Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olurken, ay-yıldızlı ekipte yer alan voleybolcuların büyük bölümünün İzmir kulüplerinde forma giymiş isimlerden oluşması kentin voleybol camiasını gururlandırdı. Bu şampiyonlukla birlikte milliler tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanırken, özellikle Arkas Spor forması giyen smaçör Burutay Subaşı final maçında 15 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı. Eski Arkas Sporlu pasör çaprazı Adis Lagumdzija, Katar karşısında 21 sayıyla yıldızlaştı.

Arkas'ta oynamaya devam eden pasör çaprazı Mirza Lagumdzija ve bir diğer İzmir temsilcisi Altekma'dan Arkas'a transfer olan smaçör Enes Atlı da A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı. Yine milli takımın önemli oyuncularından orta oyuncu Mert Matic de daha önce Arkas Spor'da oynamıştı. Ay-yıldızlı ekibimimizin voleybolcularından libero Volkan Döne geçmişte İzmir'de Altınordu Konak Belediyespor'da oynamış, pasör çaprazı Kaan Gürbüz ve pasör Arda Bostan ise Altekma'da görev almıştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı'ın kadrosunda yer alan 14 voleybolcunun 8'i İzmir kulüplerinde oynadı ve oynamaya devam ediyor.