İzmir Spor Zirvesi'nde Terim, Denizli ve Güneş buluştu

TÜRK futbolunda elde ettikleri başarılarla akla gelen ilk teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, İzmir Spor Zirvesi'nde bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen zirvede üç usta teknik adam açıklamalarda bulundu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Spor Zirvesi'nin final buluşması olan, "Efsanelerle Futbol" oturumunda moderatörlük görevini Şansal Büyüka üstlendi. Futbolculuk dönemlerinde A Milli Takım'dan takım arkadaşı olan 3 ünlü futbol adamı sohbet sırasında sık sık birbirlerine espriler yapıp izleyenleri güldürdü.

FATİH TERİM: PARA VE AKIL BİR ARADA OLMALI

Futbola bütçe-başarı ilişkisi konusundaki soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Para olup aklınız yoksa ya da aklınız var ama paranız yoksa işe yaramaz. İkisini doğru kullanmak gerekir. Bir arada çok güzel bir şey. Kendi futbolumuzla Avrupa'daki rakiplerimiz arasındaki fark çok açık. Yıllardır da gerek milli takımlarda gerek kulüp takımlarında bunu aşmak ve başarılı olmak için Avrupa'da çok çaba sarf ettik. Kolay da olmadı hiçbirimiz için" diye konuştu.

"Oynanan oyunun, düşüncelerin, başarının hiçbir farkı olmaz esasında" diyen Fatih Terim, "Saha aynı saha. Çim ay çim. O yüzden daha fazla konsantre olunması gereken, daha fazla dikkat gereken bir mecra Avrupa. Kimse yerinde durmuyor, herkes devam ediyor. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmaz gerekir. Zaman zaman Avrupa'da hepimizi üzen sonuçlar olmuştur, olacaktır. Ama Avrupa'da istikrar beklenir" dedi.

'AVRUPA'YI HEP ÖNDE TUTTUM'

Teknik direktör Fatih Terim, teknik adam olarak her zaman Avrupa'da başarılı olmayı öncelik olarak belirlediğini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hayatım boyunca verdiğim tüm beyanlarda Avrupa'da başarının önde olduğunu ifade etmişimdir. Avrupa'da final oynamak önemli ama hazır finale gelmişken bari kupayı da alalım. Her zaman kazananlar anılıyor, kupalar hatırlanıyor. Final oynayana bir şey verilmiyor. Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyorum" şeklinde konuştu.

'ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNANIR'

Futbolda son dönemde maç sayılarının yükselmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Terim, "Trafik sıkışmış, gün yokmuş, bunları kabul etmiyorum. Başarılı olmak istiyorsan yılda 60'tan aşağıya maç oynamayacaksın. 30 kişilik kadroda her oyuncuya maaş ödüyorsanız, her oyuncuya değerli ya da alternatif diye bakıyorsanız bu maçlar oynanır. Avrupa'da çok maç oynamamızdan yanayım. Bunun bilimsel dinlenmesi var. 2000'de 60-70 maç oynamışız. Hazırlık maçlarımızı Barcelona gibi takımlarla oynamışız. Kupaların hepsini almışız. Rotasyon bunun için var. Yoksa sadece Türkiye Kupası için 22 oyuncu yeter. Kimseye bahane ürettirmeyelim. Üç günde bir maç oynanır, oynanması da gerekir" yorumu yaptı. Terim, kulüplerin profesyonelce yönetilip kurumsallaşması gerektiğini de vurguladı.

'VAR'IN GÖREVİ YARDIM ETMEK'

Türkiye'de uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini değerlendiren Fatih Terim, "VAR'ın geliş sebebi çok açık. Yardım edecek. Başka bir görevi yok. Görevi yanlış kararları minimize etmek. Hakemlere çok da yardım etmiyoruz hiçbirimiz. Suçluyu bulmaya çalışıyoruz. VAR, hakeme 'Baksan iyi olur. Görsen iyi olur' demeli. 'Bana göre penaltı bu, bence faul' demesi doğru değil. Maçın hakimi de hakemi de o. Benim görüşüm yardımı olmuyor. Daha önce de tartışıyorduk, yine tartışıyoruz. Önemli olan topun oyunda kalma süresine, kaliteye yardımcı olmak" dedi.

MOURINHO, ICARDI VE OSIMHEN YORUMU

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruyu kısaca yanıtladı. Terim, "Dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Aldığı kupalar, kazandığı kupalar ortada. Fazla söylenecek bir şey yok" dedi. Terim, Galatasaray'ın santrforları Icardi ve Osimhen yorumunda ise, "Icardi dünyanın sayılı santrforlarından biri. Zekası, tekniği, son vuruşları ile. Osimhen atletizmi önde olan, aklınıza gelmeyecek golleri atabilecek bir oyuncu. İkisi de 9 numara ama çok ayrı meziyetli" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: ASIL AMAÇ FUTBOLCU YETİŞTİRMEKTİR

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'de geçmişte futbolda imkanların kısıtlı olduğunu ifade ederek, "Eğitim, tesis, organizasyon sıkıntıları vardı. Oradan bugünlere gelmek bizim avantaj. Asıl önemli olan entelektüel seviyede sporcu olmak. Spora yatırım yapılmalı. Futbol bir sanayi. Müthiş paralar dönüyor. Kendimizi eleştirelim ama yok saymayalım. Kendimize güvenimiz var, birbirimize güvenmemeye başladık. Futbolun altyapısını unuttuk. Yatırım yaptığımızı düşünmüyorum. Kulüplerin kurumsal yapısı yanlış. Şirketleşmeye geçişte hata yapıyoruz. Yöneticilerin günlük başarıyı kovalaması söz konusu. Çok para harcamak garanti etmez, asıl amaç futbolcu yetiştirmektir" ifadelerinde bulundu.

Transferlerle gündem değiştirildiğini dile getiren Şenol Güneş, "Anadolu takımları da hazır oyuncu alıyor. Yabancı oyuncu için 5-10 yıllık plan yapılmalı. Hazır alıyorsanız üretmezsiniz. Nereye kadar? Ekonomi biter, hiçbir şey yapamazsınız. Üretme de olmalı yarışma da olmalı. Kulüpler sancılı baskı altındalar. Borçlanarak harcıyorlar. Sağlıksız bir durum. Buna müdahale etmek federasyonun ve devletin görevi olmalı. Bursaspor geçmişte şampiyondu, bugün Bursaspor başka yerlerde. İzmir'de Göztepe tribünleri dolduruyor. Anadolu takımlarında tribünler boş. Almanya, İngiltere dolu. Altyapılar için herkesin el ele vermesi gerekiyor" diye konuştu.

'VAR SİSTEMİNDE ŞÜPHE VAR'

VAR sistemini de yorumlayan Şenol Güneş, "Teknoloji ile doğruyu bulursunuz ama tartışmayı durduramazsanız. Bilimsel bir olayda hala şüphe varsa niyet sorgulanır. Hata varsa eski haline dönülsün. Karşı değilim ama gol oluyor seviniyorsun, bir süre sonra üzülüyorsun. Şüpheyle bakılan bir sistem. Kendi takımımda hakemlerle ilgili konuşmayacağım. Mazeret bulmak istemiyorum, oyunumu düzelteceğim. Ama hakemler koşu alanını bilmiyor, oyunu okuyamıyor. Bu hakemin Süper Lig'de olmaması lazım. Acemileri oraya koymak yenilemek değildir. Hakemlere de yazık. Düzgün, becerili insanlara ihtiyacımız var. Golü iptal ediyorsun korneri iptal etmiyorsun, kornerden gol yiyorsun. VAR, hakemin kulağına üflesin. Güvensiz bir ortam var" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DENİZLİ: BÖYLE BİR LİGİN TADI OLMUYOR

Teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'de takımlar arasında büyük farklar olduğunu dile getirerek, "Başarı para ile doğru orantılı değil. Türkiye'de harcadığın paranın 10'da 1'ini geri alamıyor kulüpler. Böyle bir ligin tadı olmuyor. Aşağıdakiler ve yukarıdakiler ligi. Kahin olmaya gerek yok. Ligde 9'uncu sıradan sonraki takımların hepsi düşebilir. Futbolun tutulacak bir tarafı kalmadı bu maliyetlerle. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında kaç yabancısı vardı? Türkiye maalesef futbolda bu bütçeleri hiçbir kulübün kaldırılması mümkün değil. Şartlar böyle devam ettiği müddetçe başarı beklemek de mümkün değil. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcadığı bütçelere bakın, bir de futbolseverlere sunulan futbola bakın. Avrupa'da bir başarı yok" mesajı verdi.