İzmir spor haberleri | Menemen FK'den öncü iklim projeleri

İzmir bölgesinden gelen habere göre Menemen FK, 'kendi kendine yeten kulüp' mottosuyla enerjisini kendi üreten, yağmur sarnıçları, geri dönüşüm üniteleri ve sıfır atık prensibiyle Türkiye'ye örnek bir kulüp olmak üzere harekete geçti.

Menemen FK, 'kendi kendine yeten kulüp' mottosuyla enerjisini kendi üreten, yağmur sarnıçları, geri dönüşüm üniteleri ve sıfır atık prensibiyle Türkiye'ye örnek bir kulüp olmak üzere harekete geçti.

Menemen FK, Türkiye'de 'iklim' konusunda öncü kulüp olmak için çalışmalara başladı. Menemen FK CEO'su Barış Orhunbilge "Eko Kulüp Menemen FK" ismini verdikleri projenin Türkiye'de bugüne kadar hiçbir kulüp tarafından yapılmadığını belirterek, "Projemiz; iklim krizi, çevre kirliği ve ağaçların yok oluşu eksenine oturuyor. Menemen FK, tüm dünyanın önündeki en büyük sorun olarak görünen üç konuda geliştireceği projeler, yapacağı uygulamalar ve farkındalık kampanyaları ile büyük değişimin öncülüğünü yapacak" dedi. Menemen FK, bu konudaki ilk adımı geri dönüşümlü malzemeden üretilen formalarla yaptı.

Kendi kendine yeten sistem

İlk etapta Çavuş ve Kesik'teki tesislerin "kendi kendine yeten sistem" ile donatılacağını, elektriğin güneş enerjisi panelleri ile sağlanacağını ifade eden Orhunbilge, "Yağmur sarnıçları ile suyu geri dönüşüme kazandıracağız. Tesislerimizde sıfır atık misyonuyla plastik ve kağıt kullanımını sıfır noktasına getireceğiz. Enerji verimliliğini artıracak dönüşümü başlatıp Menemen FK'yı kıt kaynakları en verimli şekilde kullanan spor kulübü konumuna çıkaracağız" dedi.

Küçük itfaiyeciler grubu kurulacak

Tesislerde ekolojik tarım alanları oluşturulacağını, okullarla iş birliğine girerek farkındalık kampanyasını bir dip dalgası ile başlatacaklarını vurgulayan Orhunbilge, "Özellikle orman yangınları konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek için küçük itfaiyeciler grupları oluşturacağız. Menemen'deki tüm ilkokullara eğitimler vereceğiz. Tesislerimizde doğal hayat çadırları kurup öğrencilerimizi buralarda konuk edeceğiz ve çocuklarımızın doğayı yakından tanımalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Kurumlarla el ele verilecek

İklim kriziyle mücadele, çevre kirliliğini önleme ve ormanları koruma konularında spor kulüplerine çok önemli görevler düştüğünü belirten Orhunbilge, "Menemen FK olarak ülkemizde daha önce denenmemiş bir yola çıkıyoruz. Menemen ilçemizden kurumlarla el ele vererek başlatacağımız bu projenin, ülkemiz genelinde çok önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Projemize çok kısa süre içerisinde başlayıp, değişimin startını vereceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR