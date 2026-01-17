Basketbolda İzmir derbisi

İzmir'in iki temsilcisi Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un kozlarını paylaşacağı mücadele, yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 3 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Aliağa Petkimspor ise 5 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor. İki takım da bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları platin blok için 2 bin 500 TL, VIP blok için 2 bin TL ve tribünler için 200 TL olarak belirlendi.

Müsabakayı Zafer Yılmaz, Özlem Yalman ve Batuhan Söylemezoğlu'ndan oluşan hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR