İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Takımı Avustralyalı Sporcuyu Kadrosuna Kattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Su Topu Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı. Takım, Avustralyalı olimpiyat sporcusu Madelein Kate Steere'yi kadrosuna dahil etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor, LEN Challenger Cup'ta İsrail, Portekiz, Çekya ve İsveç takımlarıyla mücadele edecek.

İZMİR,

SU topunda son üç sezonda önemli bir ivme kazanan, geçen sezon Su Topu Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Külübü, kadrosuna Avustralyalı olimpiyat sporcusu Madelein Kate Steere'yi kattı. Kariyerinde Avustralya Su Topu Milli Takımı'yla 2019 yılında Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan 27 yaşındaki sporcu, 67 kez milli takım mayosu giydi.

Ülkemizi Avrupa'da bu yıl LEN Challenger Cup'ta temsil edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakipleri de belli oldu. İsrail'in Netanya şehrinde yapılan kura çekiminde mavi-beyazlı ekip B Grubu'nda yer aldı. Çekya'nın Strakonice ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portekiz'den Sport Lisboa Benfica, İsrail'den Hapoel Emek HaYarden, Çekya'dan AJF Strakonice ve İsveç'ten Jarfalla ile eşleşti. Karşılaşmalar 19-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.