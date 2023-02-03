Ivan Bebek'i hatırlatan Fenerbahçe'den hakem Ali Palabıyık'a çok ağır hakaret: Şeref yoksununu geçti

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçı sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Hakem Ali Palabıyık'a çok sert ifadelerle yüklenen Baki, "Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, karşılaşma sonrası çok sert açıklamalarda bulundu. Hakem Ali Palabıyık'ı hedef alan Baki, "Katledildik" dedi.

"IVAN BEBEK'İN ÖNÜNE GEÇTİ"

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti." dedi.

Baki'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPMAK İÇİN GELDİ"

"Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça.

"3 TANE PENALTIMIZ VAR, VERİLMİYOR"

Gol atıyoruz, net bir gol. Sayılmıyor. 3 tane penaltımız var, verilmiyor. Son dakika net bir golle beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı.

"YETER ARTIK!"

Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimize 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız durumlar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe maçını hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyoruz.

"CAMİA KATLEDİLİYOR"

Ivan Bebek örneği çok önemlidir. O günden beri benim gördüğüm bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonra gülümseyerek cevaplar. Sporcumuza karşı kullandığı üslup.

"NE TÜRKÇE BİLİYOR, NE İNGİLİZCE"

Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımıyız. Açık ara en centilmen teknik direktöre sahibiz. Neredeyse 1 kere hakem yorumu yapmamış bir insan. Ben biliyorum, hakeme dedi ki 'Faul var, içeride değil ama dışarıda, faul bu' dedi. Ne Türkçe biliyor, ne İngilizce biliyor bu. Ali Palabıyık bir önceki hayatında Portekizli idi herhalde, çok iyi Portekizce biliyor. Bu cümlesinden dolayı sayın Jorge Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

"BİRLİK OLURSAK BU LİGİ ŞAMPİYON BİTİRİRİZ"

Camiamıza bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi kötüyü, buna muhalifiz bırakalım. Yönetimimiz ve sporcularımız olarak her şeyi görüyorsunuz. Beraber olalım. Bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, beraber kazanacağız. Birlik olursak bu ligi şampiyon bitiririz.

"DARBE VURUP GİTTİ"

Sayın Büyükekşi'ye soruyorum; bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğu görüyoruz. Yıllardır burada yer etmiş anti-Fenerbahçe lobisi, geldiğimizden beri savaştığımız zihniyet giderayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası artık Büyükekşi ve yönetiminde."