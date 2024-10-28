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İtalyan devinden 1 ay önce kovulmuştu, geri dönüyor

İtalyan devinden 1 ay önce kovulmuştu, geri dönüyor
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Serie A takımlarından Roma, 18 Eylül'de göreve getirdiği teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinde Hırvat teknik adamın yerine kulübün efsanesi olan ve Juric'ten önce takımı çalıştıran Daniele De Rossi'nin göreve geri döneceği iddia edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da alınan kötü sonuçların ardından yaklaşık 40 günlük aranın ardından yeniden teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

IVAN JURIC YOLCU

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Roma, 18 Eylül'de Daniele De Rossi'nin yerine göreve getirdiği teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kulüpte Juric ile oyuncular arasındaki bağın koptuğu ve artık onarılamaz olarak görüldüğü kaydedildi.

İtalyan devinden 1 ay önce kovulmuştu, geri dönüyorIvan Juric

İLK ADAY YERİNE GELDİĞİ DE ROSSİ

Roma'da Juric yerine öne çıkan ilk adayın ise kulüpten geçen ay ayrılan eski teknik direktör Daniele De Rossi olduğu ve 41 yaşındaki teknik adamın da göreve geri dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

İtalyan devinden 1 ay önce kovulmuştu, geri dönüyorDaniele De Rossi

JURIC'İN PERFORMANSI

Roma'da Daniele De Rossi'nin ardından 18 Eylül'de göreve gelen Hırvat teknik adam Ivan Juric, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 1.38 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Daniele De Rossi İtalya Serie A Futbol Eylül Dünya Spor Roma

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