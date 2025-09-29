İtalya ve Türkiye Arasındaki Spor İş Birliği Gelişiyor

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venedik Sarayı'nda İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin davetiyle yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya'nın olimpiyat madalyalı sporcularından judocu Alice Bellandi ve kürekçi Matteo Lodo ile davetliler katıldı.

Marrapodi, İtalya Spor Günü kapsamında "Zaferin Zirvesinde: Olimpiyatlarda İtalya" temasıyla ikinci kez düzenlenen etkinlikte Montella'ya "Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi" ödülünü takdim etti.

Ödülünü alırken açıklamada bulunan Montella, "Çok heyecanlıyım. Böylesine teşekkürlere alışık değilim. Tabii ki benim için gurur kaynağı. Giorgio sana teşekkür ederim. Sayın bakana teşekkürlerimi iletmeni rica edeceğim. Türkiye'ye müteşekkirim. Bana son derece önemli bir görev verdi. Benimle benzeyen bir ülkeyle karşılaşma imkanı buldum. EURO 2032 için iş birliğimiz devam edecek, bunun için de gurur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdiği için sayın başkana teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Hacıosmanoğlu ise ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, "Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var. Hocam 'teşekkürlere alışık değilim' dedi ama Dünya Kupası için 80 milyonun teşekkürüne şimdiden hazırlıklı olmanı istiyorum. İnşallah hep beraber gideriz." ifadelerini kullandı.

Montella: "İtalya ve Türkiye, kültürleri ve gelenekleri açısından birbirine benzeyen ülkeler"

Organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vincenzo Montella, "Her şeyden önce gurur duyuyorum. Bu vesileyle sayın bakana ve büyükelçiye teşekkürlerimi sunmak isterim. Katkıda bulunacağım için ve böyle bir gecede bulunduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. İş birlikleri sayesinde bu ülke giderek benim de ülkem olmaya başladı." şeklinde konuştu.

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'ye dair görüşlerini de aktaran Montella, "İtalya ve Türkiye, kültürleri ve gelenekleri açısından birbirine benzeyen ülkeler. Dolayısıyla burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu iş birliğinin önümüzdeki çalışmalarla gelişeceğini ve kültürel alışverişimizin daha da artacağını düşünerek mutluluk duyduğumuzu söyleyebilirim." yorumunu yaptı.