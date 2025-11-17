Haberler

İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Yaşadıkları karşısında mest oldu

İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Yaşadıkları karşısında mest oldu
Fenerbahçe Medicana forması giyen Alessia Orro, sarı-lacivertli takım ve İstanbul günleri hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul'un harika bir şehir olduğundan bahseden Orro, ''Ne zaman sorun yaşasam insanlar yardımlarını hemen gösteriyor. İnanılmaz sıcakkanlılar. İstanbul için yapılan tüm olumsuz yorumların yanlış olduğunu burada yaşadıkça görüyorum.'' dedi.

  • Fenerbahçe Medicana'nın İtalya'dan transfer ettiği voleybolcu Alessia Orro'nun maaşı 600 bin avrodur.
  • Alessia Orro, İstanbul'da yaşadığı deneyimden memnun olduğunu ve Türklerin sıcakkanlı ve saygılı olduğunu belirtmiştir.
  • Türkiye'de voleybolun İtalya'daki basketbol veya futbol kadar ilgi gördüğünü ifade etmiştir.

Sezon başında İtalya'dan transfer edilen Fenerbahçe Medicana'nın yıldız ismi Alessia Orro, sarı-lacivertli takım ve İstanbul'daki yaşantısıyla ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"TEKLİF DOĞRU ZAMANDA GELDİ"

'Fenerbahçe'deki maaşınız 600 bin avro. İtalya'da size aynı rakam teklif edilseydi kalır mıydınız?' sorusuna cevap veren Orro, 'Bunu böyle görmek istemiyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum çünkü teklif doğru zamanda geldi. Spor alanında değil, hayat alanında da bir deneyim yaşıyorum. Burada benimle birlikte erkek arkadaşım Matteo Picchio da var. Türkiye'de voleybol, İtalya'da basketbol veya futbol kadar ilgi görüyor.' dedi.

İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Yaşadıkları karşısında mest oldu

'İNANILMAZ SICAKKANLILAR'

"Evet, süpermarkette veya restoranda her yerde durdurulabiliyorum. Bu şehrin bu yönünü çok seviyorum, çünkü Türkler sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum. Ne zaman sorun yaşasam insanlar yardımlarını hemen gösteriyor. İnanılmaz sıcakkanlılar. İstanbul için yapılan tüm olumsuz yorumların yanlış olduğunu burada yaşadıkça görüyorum. Şu anda buraya aşığız' sözlerini sarf etti.

