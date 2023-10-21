İtalya'daki yasa dışı bahis soruşturması: Fagioli 7 ay men aldı, Zaniolo kararı bekleniyor

İtalya’da başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında milli takımın 3 oyuncusu Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali hakkında inceleme yapılıyor.

Juventus’ta oynayan Fagioli hafta içinde 7 ay men cezası aldı. Galatasaray’ın İngiliz Aston Villa takımına kiraladığı Zaniolo ile Newcastle’da oynayan Tonali hakkındaki kararların da önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Soruşturma sonrası açıklanan bilgiler ve basına yansıyan ifadeler ışığında bu aşamada bilinenler özetle şöyle:

Futbolcular soruşturmaya nasıl dahil oldu?

Juventus oyuncusu Nicolo Fagioli’nin yasa dışı bahis soruşturması kapsamına alındığı ilk olarak 11 Ekim’de, Juventus’un da sahibi olan Agnelli-Elkann ailesine ait La Stampa gazetesinde yayımlandı. Gazete, Torino Başsavcılığı tarafından birkaç ay önce başlatılan internet üzerinden bahis soruşturmasına Fagioli’nin de dahil edildiğini duyurdu.

12 Ekim’de de Tonali ve Zaniolo, haklarında soruşturma açıldığı gerekçesiyle milli takım kampından ayrıldı.

Bunun üzerine İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) spor savcılığı nezdinde inceleme başlattı.

İtalya basınına göre Torino savcılığının soruşturmasına başka futbolcular da dahil olabilir.

Soruşturma hangi aşamada?

Torino Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken İtalya Futbol Federasyonu spor savcılığının başlattığı süreçte Fagioli ile anlaşma yoluna gidildi.

Fagioli spor savcılığıyla iş birliği yaparak bahis oynadığını itiraf etti ve indirimli ceza aldı. Federasyon 17 Ekim’de, Fagioli’ye 12 ay diskalifiye ve 12 bin 500 euro para cezası verildiğini, diskalifiye süresinin 5 ayının alternatif cezaya dönüştürüldüğünü açıkladı.

Fagioli 7 ay boyunca sahalardan uzak kalacak ve en az 6 ay kumar bağımlılığı terapisi görecek, ayrıca amatör spor dernekleri ve kumar bağımlılığından kurtulma merkezlerinde en az 10 halka açık toplantıya katılacak.

Diğer futbolcular hakkındaki kararların da önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Soruşturmada şike üzerinde durulmuyor, yasa dışı platformlar üzerinden bahis iddiaları inceleniyor. İtalya basınına göre bu platformlar, organize suç çeteleri tarafından para aklamak için de kullanılıyor.

Fagioli neler anlattı?

Fagioli’nin avukatları, futbolcunun ‘’sorumluluk duygusu, azami şeffaflık ve adli makamlarla iş birliği içinde’’ olduğunu söyledi.

Fagioli’nin ifadesinden basına yansıyanlara göre 22 yaşındaki oyuncu, 2021 yazında ‘’can sıkıntısından’’ bahis oynamaya başladı ancak ardından ‘’takıntılı’’ hale geldi. Bahis oyunlarıyla 2.7 milyon Euro borca giren Fagioli, annesinin hesabını bloke etmesi üzerine takım arkadaşlarından borç almaya başladı.

Fagioli, bahis oynamaya Tonali vasıtasıyla başladığını da iddia etti. İfadesinde, ‘’(Tonali’nin) bahis oynadığını gördüm, futbol müsabakalarına mı yoksa diğer spor dallarına mı oynadığını bilmiyorum. Tonali'ye ne yaptığını sordum, bu sitelerdeki hareketlerin takip edilemediğini, benim de oynayabileceğimi söyledi. O andan itibaren bahis oynamaya başladım. Başkaları da yapıyordu, bu sitelerin yasal olup olmadığını sorgulamadım bile. Siteye kaydolmamı sağlayan Tonali'ydi’’ dedi.

Fagioli, futbol üzerine ise Eylül 2022’den itibaren bahis oynamaya başladığını ancak kendi takımları Cremonese ya da Juventus’un maçları üzerine asla oynamadığını söyledi.

Futbolcu, borçları yüzünden ‘’Bacaklarını kırarım’’ gibi tehditler aldığını da anlattı.

Zaniolo’nun durumu ne?

İtalyan basınına göre Zaniolo henüz resmi olarak savcılığa ifade vermedi ancak hakkındaki soruşturma kendisine bildirildiğinde futbol üzerine bahis oynamadığını söyledi.

Zaniolo’nun avukatları, futbolcunun yasa dışı olduğunu bilmediği bir site üzerinden yalnızca "blackjack" oynadığını savunuyor.

Zaniolo’nun bu yöndeki ifadesi kabul edilirse futbol üzerine bahis oynamadığı için sportif açıdan bir ceza alması beklenmiyor. Cezai soruşturmada ise para cezası alabileceği belirtiliyor.

Yasa dışı bahis cezaları neler?

Torino Başsavcılığı’nın soruşturması, ‘’Yasadışı oyun ve bahis sektörüne müdahaleler ve spor etkinliklerinde adaletin korunması’’ başlıklı kanun hükmüne dayanıyor. 1989 tarihli bu yasa, İtalya’nın o dönemki para birimi olan lira üzerinden para cezası (100 bin-1 milyon lira arası) ya da 3 aya kadar hapis öngörüyor. Uzmanlar, futbolcuların cezai soruşturmada cüzi sayılabilecek para cezalarıyla kurtulabileceğini söylüyor.

Spor mahkemesinin yaptırım yetkisi ise özellikle Serie A ve milli takımda oynayan futbolcular açısından daha yüksek. Spor Kanunu'nun ilgili maddesi, doğrudan veya dolaylı olarak "FIGC, FIFA ve UEFA bünyesinde düzenlenen resmi maçlarla ilgili bahis" oynayan oyuncuların cezalandırmasını öngörüyor. Bu yaptırımlar arasında 3 yıl diskalifiye de yer alıyor; futbolcu kendi takımı üzerine bahis oynamışsa diskalifiye süresi 5 yıla çıkabiliyor.

Para cezası da 25 bin euro’dan başlıyor.

Ancak Fagioli vakasında olduğu gibi savcılıkla iş birliğine gidilerek anlaşma yolu seçilirse cezalar büyük ölçüde azaltılabiliyor.

Kulüpler ne tavır aldı?

Spor mahkemesinin kararının ardından Juventus bir açıklama yaparak ‘’Nicolò Fagioli'ye bu sürecin üstesinden gelmesinde tam destek verdiğini’’ duyurdu.

Açıklamada, ‘’Nicolò'nun, kulübün, takım arkadaşlarının, ailesinin ve ona yardımcı olacak profesyonellerin desteğiyle tedavi ve eğitim sürecini büyük bir sorumluluk duygusuyla karşılayacağına ve diskalifiye süresi dolduktan sonra da huzur içinde müsabakalara döneceğine inanıyoruz’’ denildi.

Fagioli’nin Juventus’tan sezon başına 1 milyon Euro net ücret aldığı ve bu süreçte de maaş almaya devam edeceği belirtiliyor.

Newcastle da geçen Çarşamba günü bir açıklama yaparak ‘’Newcastle United, Sandro Tonali'nin yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili olarak İtalyan Savcılığı ve İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından soruşturmaya tabi tutulduğunu teyit eder’’ dedi. Kulüp, Tonali’nin ‘’ilgili tüm makamlarla iş birliği yapmaya devam edeceğini’’, bu süreçte ‘’kendisi ve ailesine kulübün tam destek vereceğini’’ belirtti.

Son olarak Aston Villa da Cuma günü, ‘’Nicolò Zaniolo'nun İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve ilgili makamların yasa dışı bahis faaliyeti iddialarına ilişkin soruşturmasına yardımcı olduğunu’’ açıkladı. Oyuncunun kulübün üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldiği belirtildi ve ‘’Zaniolo, A takım kadrosuyla normal bir şekilde antrenman yapıyor ve bu hafta sonu West Ham United maçı öncesinde seçilmeye müsait’’ denildi.

Hükümetten federasyona eleştiriler

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, haklarında yasa dışı bahis soruşturması açılan futbolculara sahip çıkarak ‘’Çok genç çocukların hayatlarıyla oynandığı hissine kapılıyorum. Bir baba ve bir dede olarak, şu anda kurşuna yem haline gelen birçok genç İtalyan'ın onurunu savunmak benim görevim’’ dedi. Yaptırımların futbolcular için bir iyileşme fırsatı olması gerektiğini belirten Gravina ‘’Bu çocukları asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Lig partisi ise Gravina’ya istifa çağrısı yaptı. Lig’in açıklamasında, İtalyan futbolunda bahis skandalı da dahil olmak üzere birçok sorun yaşandığı, bir devrim gerektiği ve bunun için Gravina’nın istifasının ilk adım olacağı belirtildi.

Koalisyonun büyük ortağı İtalya’nın Kardeşleri partisinden de futbol federasyonuna ‘‘kayyum’’ atanması önerisi geldi.