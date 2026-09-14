İtalya'da tarih yazan Erzincanlı badmintoncular, gözünü 2028 Olimpiyat Oyunları'na dikti

İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Erzincanlı milli badmintoncular, tarihi başarılarını 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılarak taçlandırmak istiyor.

20. Akdeniz Oyunları'na katılan Erzincanlı sporcular Emre Sönmez, Yasemen Bektaş, Bengisu Erçetin ile Nazlı Can İnci, 3 kategoride (kadın çiftlerde, erkek çiftlerde ve karışık çiftlerde) rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Yurda büyük bir başarıyla dönen sporcular, milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin koordinesinde KYK Spor Salonu'nda haftanın 6 günü yoğun tempoda çalışıyor.

Milli sporcular, katılacakları organizasyonlarda başarılı olarak olimpiyat vizesi almaya çalışacak.

"Türkiye'yi ve Erzincan'ı en iyi şekilde temsil ettik"

Emre Sönmez, AA muhabirine, Akdeniz Oyunları'nı başarılı bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İtalya'da İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Emre Sönmez, "Ülkemize 2 altın madalya kazandırarak hem Türkiye'yi hem de Erzincan'ı en iyi şekilde temsil ettik. Bunun için çok mutluyuz. Şu anda olimpik havuzdayız. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Kamplarda en iyi şekilde hazırlanıp iyi sonuçlar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yurt dışında müsabakalara gideceğiz. Kota ve puan turnuvalarında iyi sonuçlar alırsak Los Angeles'a gideriz." diye konuştu.

Yasemen Bektaş ise karışık çiftlerde kazandığı altın madalyanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu vurguladı.

"En büyük hedefimiz olimpiyat"

Milli sporcu Bengisu Erçetin de kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "En büyük hedefimiz olimpiyat. Onun öncesinde Avrupa Şampiyonası ve puan turnuvalarımız var. Bu puan turnuvalarında derece yaparak kotayı garantilemek istiyoruz. Eğer olimpiyatlara katılabilirsek bu Türkiye badminton tarihinde çift kadınlarda bir ilk olacak. İstiklal Marşı'mızı orada okumak için heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nazlı Can İnci ise 15 yıldır milli takımda mücade ettiğini anlatarak, olimpiyatlara katılmak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

"İlk kez ülkemiz badmintonda böyle bir başarıyı yakaladı"

Milli takım antrenörü Murat Sönmez de 6-7 yaşlarındayken spora kazandırdığı ve badminton eğitimine başlattığı sporcuların Akdeniz Oyunları'ndan şampiyonluklarla dönmesinden gurur duyduklarını dile getirdi.

Akdeniz Oyunları'ndaki badmintonun 5 kategoride oynandığını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"5 kategorinin 3 kategorisinde Erzincanlı sporcularımız ülkemizi temsil etti. Sporcularımız final oynayıp şampiyon oldular ve İstiklal Marşı'mızı 3 kere İtalya'da okuttular. Bu bizi gerçekten çok onurlandırdı, gururlandırdı. Özellikle sporcularımızın bu performansı hem ülkemiz adına hem Erzincan'da yeni yetiştireceğimiz çocuklar adına çok sevindirici. İlk kez ülkemiz badminton branşında böyle bir başarıyı yakaladı."

Sönmez, olimpiyatlara gidecek sporcuların kota alması için sürekli kamplar yaptığını ve prestiji yüksek turnuvalarda mücadele ettiğini anlatarak, "Çift kızlarda olimpiyata çok yakınız. Aynı zamanda karışık çiftlerde Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş şu anda olimpiyat süreci içinde. İnşallah Erzincan'dan 4 sporcuyu olimpiyatlara göndererek bir ilki başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA