Haberler

İsveç'te yetişmişti! Süper Lig'den Vanspor'a transfer oldu

İsveç'te yetişmişti! Süper Lig'den Vanspor'a transfer oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Alper Emre Demirol, TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İsveç'te futbola başlayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı.

  • Alper Emre Demirol, Fatih Karagümrük'ten Vanspor'a transfer oldu.
  • Vanspor, Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
  • Alper Emre Demirol, Fatih Karagümrük formasıyla 8 maçta görev yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'te forma giyen Alper Emre Demirol'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç futbolcuyla 1,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Vanspor'un açıklamasında, "Karagümrük FK forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İsveç'te yetişmişti! Süper Lig'den Vanspor'a transfer oldu

İSVEÇ'TE YETİŞTİ, TÜRKİYE'DE DEVAM EDİYOR

İsveç vatandaşı olan Alper Emre Demirol, futbola İsveç'in köklü kulüplerinden Hammarby altyapısında başladı. 2024-2025 sezonu başında Fatih Karagümrük'e transfer olan genç orta saha, Süper Lig'de istediği forma şansını bulamadı.

KARAGÜMRÜK'TE SINIRLI SÜRE ALDI

Alper Emre Demirol, Fatih Karagümrük formasıyla yalnızca 8 maçta görev yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun, İsveç'ten de teklifler almasına rağmen Vanspor'u tercih ettiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi