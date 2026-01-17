İsveç'te yetişmişti! Süper Lig'den Vanspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'te forma giyen Alper Emre Demirol'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, genç futbolcuyla 1,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Vanspor'un açıklamasında, "Karagümrük FK forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İSVEÇ'TE YETİŞTİ, TÜRKİYE'DE DEVAM EDİYOR

İsveç vatandaşı olan Alper Emre Demirol, futbola İsveç'in köklü kulüplerinden Hammarby altyapısında başladı. 2024-2025 sezonu başında Fatih Karagümrük'e transfer olan genç orta saha, Süper Lig'de istediği forma şansını bulamadı.

KARAGÜMRÜK'TE SINIRLI SÜRE ALDI

Alper Emre Demirol, Fatih Karagümrük formasıyla yalnızca 8 maçta görev yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun, İsveç'ten de teklifler almasına rağmen Vanspor'u tercih ettiği belirtildi.