Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Başkan Burak Elmas canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimin mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonrası Başka Burak Elmas gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elmas seçim tarihi için son kararın ise haftaya verileceğini belirtti.

"SEÇİM TARİHİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKRAR KONUŞMA KARARI ALDIK"

Eski başkanlarımızla da görüştüm, adaylarımızla da konuştum. Seçim tarihini Galatasaray'ın önünü kitlemeyecek şekilde belirlemek için önümüzdeki hafta tekrar konuşma kararı aldık. Bugün önümüzde önemli ödemeler var. Zaten 1 aydır önü kapanmış olan Galatasaray, bugün alınan kararla iyice kilitlenmiş oldu. Galatasaray gibi bir kulübün 2 ay bütçesiz kalması kabul edilemez. Camiayı birleştirmek adına çoğu zaman isim vermeden konuştum ancak gelinen süreçte gördüm ki Galatasaray'ın birleşmeye niyeti yok.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"TALEBİMİMİZ OLMAMASINA RAĞMEN SEÇİME GİREBİLME ŞANSIMIZ DOĞDU"

"Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok. Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonrasında bizim bir talebimiz olmamasına rağmen bizim seçime girebilme şansımız doğdu. Ancak bizim böyle bir talebimiz olmadığı için adaylar görüştük ve tedbir kararını kaldırttık.

"BEN DAVANIN SONUCUNU BU SABAK ÖĞRENDİM"

Bu kararın sonrasında ciddi bir itibar suikastı yapıldı. Alınan tedbir kararını benim aldırdığıma dair iddialar yayıldı. Ben davanın sonucunu bu sabah öğrendim.

"İTİRAZIMIZ REDDEDİLDİ"

İki aday da 21-28 Mayıs tarihlerinde seçimin gerçekleşmesini istedi. Tedbirin kaldırıp seçimin 30 Nisan'da gerçekleşmesi durumunda dahi bizim adaylık niyetimizin olmadığını mahkemeye iletip itirazda bulunduk ancak itirazımız reddedildi.

"İBRA ETMEMEYE ÇALIŞTILAR"

25 milyon euro ek gelir yaratmış, sunduğu bütçeye uymuş bir yönetimi mali açıdan da ibra etmemeye çalıştılar.

"GALATASARAY'IN KAYYUMA DEVREDİLMESİNİ İSTEYEN BİR GÜRUH VAR"

Galatasaray'ı sosyal medya baskısıyla yönetmeye çalışırsak Galatasaray'ın yazın yapacağı Bankalar Birliği ödemesinde yaşayacağı sıkıntılar büyük olur. İbra olmamamız için seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray'da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Galatasaray'ın borcunu ödeyemeyerek kayyuma devredilmesini isteyen bir güruh var.

"FIRAT DEVELİOĞLU AÇTIĞI DAVAYI GERİ ÇEKMEK İSTEMEDİ"

Şu an Galatasaray'ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray Başkanı olarak Fırat Develioğlu'ndan açtığı davayı geri çekmesini rica ettim ancak kendisi geri çekmek istemedi. Bankalar Birliği ödemeleri yapılamadığı takdirde ileriki dönemde bankaların istediği isimler başkanlık koltuğunda oturabilir."

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