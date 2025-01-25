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İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçında penaltı kazandığı pozisyon

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçında penaltı kazandığı pozisyon
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Galatasaray-Konyaspor maçının 19. dakikasında Victor Osimhen'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından yapılan VAR incelemesiyle 21. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, fileleri havalandırarak çok konuşulacak bir gol sevincine imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçın 21. dakikasında Galatasaray, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.

VAR MELER'İ UYARDI

Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.

İşte o penaltı pozisyonu;

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçında kazandığı penaltıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OSİMHEN'İN GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. simhen, kameranın karşısına geçerek "ağlama" işareti yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun bu sevinçle Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları yapıldı. Daha önce sarı-kırmızılı formayla benzer sevinci Sneijder ve Belhanda da yapmıştı. Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bu gol sevinci, Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Osimhen'in gol sevinci;

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçında kazandığı penaltıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Forma sarı lacivert olsaydı vara gitmeden penaltı verilirdi

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