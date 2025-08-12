İstanbulspor, Ömer Faruk Duymaz ile 5 Yıllık Sözleşme İmzalandı

İstanbulspor, Trabzonspor'un U-19 Takımında forma giyen Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından oyuncuyu İstanbulspor ailesine karşıladı.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
