İstanbulspor, Ömer Faruk Duymaz ile 5 Yıllık Sözleşme İmzalandı
İstanbulspor, Trabzonspor'un U-19 Takımında forma giyen Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından oyuncuyu İstanbulspor ailesine karşıladı.
Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL
