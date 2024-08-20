Üye Girişi
Haberler

İstanbulspor maçının ardından

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'in 2'nci haftasında Amed SK, evinde İstanbulspor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Diyarbakır'da geçirdikleri güzel günleri anlatırken, Yanal ise takımının eksikliklerini ve hedeflerini dile getirdi.

1'inci Lig'in 2'nci haftasında Amed Sk, evinde İstanbulspor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır'da çok güzel iki gün geçirdiklerini belirterek, "Mesaisini sadece Diyarbakır'ın emniyeti ve güvenliği için değil, aynı zamanda sosyal hayatta gelişmesi için harcayan Ali Gaffar Okkan'ı rahmet ve sevgi ile anmak istiyorum. Diyarbakır'ın Gaffar babası ve aynı saldırıda şehit olan 5 arkadaşı Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u tekrar rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Dün Sur ilçesinde kaldık. Dün akşam geçtik bu sabah gezdik. Çok samimi söylüyorum ailemi alıp tekrar Diyarbakır'a geleceğim gezmeye. Esnaf, halk kim sokakta görse bir şey ikram etmek istiyordu. Alışveriş yaptığımız esnaflarla dostluk kurduk. İnanın bana bu anlamda Diyarbakır'a geldiğimize çok mutluyuz. Bu misafirperverlik bize örnek oldu. Bunun altında ezilmemek için sizleri de İstanbul'da en iyi şekilde ağırlayacağımızı söyleyebilirim şimdiden. Maçı bugün biz kazanıyoruz yarın Amed kazanır, devam eder bu işler. Maça pek değinmek istemiyorum çünkü bu iki gün boyunca bizde en büyük iz bırakan şey Diyarbakır insanının tüm ülkeye örnek olabilecek misafirperverliğiydi. Hepinizin huzurunda tüm Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Bir şey belirtmek istiyorum. Bir hata bulun deseniz bana saha zeminini söyleyebilirim. Saha zemini bizi de zorladı. Amedspor'u da zorlayacak bundan sonra iç saha maçlarında. Amedspor yetenekli oyunculardan oluşuyor. En büyük rakibiniz saha zemini olacak. Umarım Diyarbakır'a yakışan bir saha zemini en kısa zamanda yapılır" diye konuştu.

ERSUN YANAL: HALA EKSİKLERİMİZ VAR

Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, hala eksiklerinin olduğu ve aralarına yeni arkadaşların katılacağını belirterek, "Bir hedef için yola çıktık ve bu hedef için gideceğimiz yolun sonunda koşullar ne olursa olsun hedefe ulaşacağımızı ve bu hedefin sonunda istediğimiz sonucu alacağımızı söylemek istiyorum. Çok eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Bu eksiklikler asla sonuçlarla ilgili değildir. Hiçbir zaman ne zemine ne oyuncuya ne de alınan sonuçlara hiçbir şeyi bağlamadan söylüyorum. Başarı, sancılı bir iştir. Özellikle yeniden ayağa kalkmaya çalışan, koşmaya çalışan bir takım daha da sancılıdır. Bunların mutlaka karşılığını alacağız. İyi bir takımımız var, iyi oyuncularımız var. İyi oyuncularımız da olacak. Biz bu hedefte kesinlikle sonuca varacağız. Bugün tüm aksilikler ya da tüm olumsuzluklarla başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Bunların da çok kısa bir süre içerisinde büyük ihtimalle milli takım arası olacaktır, tamamlanacağı görüşündeyim. Hem yönetim hem de biz fazlasıyla mesai yapıp sonucu alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Osman Zeki Korkmaz İstanbulspor Ersun Yanal Diyarbakır İstanbul Amed SK Futbol Spor Futbol Spor Haberler

Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title