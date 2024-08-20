İstanbulspor maçının ardından

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır'da çok güzel iki gün geçirdiklerini belirterek, "Mesaisini sadece Diyarbakır'ın emniyeti ve güvenliği için değil, aynı zamanda sosyal hayatta gelişmesi için harcayan Ali Gaffar Okkan'ı rahmet ve sevgi ile anmak istiyorum. Diyarbakır'ın Gaffar babası ve aynı saldırıda şehit olan 5 arkadaşı Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u tekrar rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Dün Sur ilçesinde kaldık. Dün akşam geçtik bu sabah gezdik. Çok samimi söylüyorum ailemi alıp tekrar Diyarbakır'a geleceğim gezmeye. Esnaf, halk kim sokakta görse bir şey ikram etmek istiyordu. Alışveriş yaptığımız esnaflarla dostluk kurduk. İnanın bana bu anlamda Diyarbakır'a geldiğimize çok mutluyuz. Bu misafirperverlik bize örnek oldu. Bunun altında ezilmemek için sizleri de İstanbul'da en iyi şekilde ağırlayacağımızı söyleyebilirim şimdiden. Maçı bugün biz kazanıyoruz yarın Amed kazanır, devam eder bu işler. Maça pek değinmek istemiyorum çünkü bu iki gün boyunca bizde en büyük iz bırakan şey Diyarbakır insanının tüm ülkeye örnek olabilecek misafirperverliğiydi. Hepinizin huzurunda tüm Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Bir şey belirtmek istiyorum. Bir hata bulun deseniz bana saha zeminini söyleyebilirim. Saha zemini bizi de zorladı. Amedspor'u da zorlayacak bundan sonra iç saha maçlarında. Amedspor yetenekli oyunculardan oluşuyor. En büyük rakibiniz saha zemini olacak. Umarım Diyarbakır'a yakışan bir saha zemini en kısa zamanda yapılır" diye konuştu.

ERSUN YANAL: HALA EKSİKLERİMİZ VAR

Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, hala eksiklerinin olduğu ve aralarına yeni arkadaşların katılacağını belirterek, "Bir hedef için yola çıktık ve bu hedef için gideceğimiz yolun sonunda koşullar ne olursa olsun hedefe ulaşacağımızı ve bu hedefin sonunda istediğimiz sonucu alacağımızı söylemek istiyorum. Çok eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Bu eksiklikler asla sonuçlarla ilgili değildir. Hiçbir zaman ne zemine ne oyuncuya ne de alınan sonuçlara hiçbir şeyi bağlamadan söylüyorum. Başarı, sancılı bir iştir. Özellikle yeniden ayağa kalkmaya çalışan, koşmaya çalışan bir takım daha da sancılıdır. Bunların mutlaka karşılığını alacağız. İyi bir takımımız var, iyi oyuncularımız var. İyi oyuncularımız da olacak. Biz bu hedefte kesinlikle sonuca varacağız. Bugün tüm aksilikler ya da tüm olumsuzluklarla başa çıkamama gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Bunların da çok kısa bir süre içerisinde büyük ihtimalle milli takım arası olacaktır, tamamlanacağı görüşündeyim. Hem yönetim hem de biz fazlasıyla mesai yapıp sonucu alacağız" şeklinde konuştu.