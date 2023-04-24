İstanbulspor: 3-3
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STAT: ÜlkerHAKEMLER: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl UstaFENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet (Dk. 75 Serdar Aziz), Szalai, Alioski, İsmail Yüksek (Dk. 85 Arao), Mert Hakan (Dk. 85 Crespo), Arda Güler (Dk. 90+4 Rossi), Emre Mor (Dk.
STAT: ÜlkerHAKEMLER: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl UstaFENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet (Dk. 75 Serdar Aziz), Szalai, Alioski, İsmail Yüksek (Dk. 85 Arao), Mert Hakan (Dk. 85 Crespo), Arda Güler (Dk. 90+4 Rossi), Emre Mor (Dk. 75 İrfan Can), Valencia, PedroİSTANBULSPOR: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet Yeşil (Dk.75 Ertuğrul Ersoy), Duhan (Dk. 75 Ali Yaşar), Muammer, Kerem (Dk. 64 Jetmir Topalli), Loshaj (Dk.81 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Ethemi (Dk. 81 Jason Lokilo), EzeGOLLER: Dk. 25- Dk. 51 Arda Güler, Dk. 71 Pedro (Fenerbahçe) – Dk. 57 (P)- Dk. 66 Ethemi, Dk. 90+6 Eze ( İstanbulspor )SARI KARTLAR: Emre Mor, Samet, Ferdi (Fenerbahçe) – Okan, Ethemi, Ertuğrul, Muammer ( İstanbulspor )Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.22'nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Rroco'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.23'üncü dakikada Mert Hakan'ın soldan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topla buluşan Szalai'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.25'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan içeri giren Emre Mor'un sert şutunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.49'uncu dakikada Mert Hakan'ın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası içinde buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.51'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan ile paslaşan Arda Güler'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.53'üncü dakikada Eze'nin vuruşunda yerden seken top Ferdi'nin eline çarptı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.57'nci dakikada topun başına geçen Ethemi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.66'ncı dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroco'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.69'uncu dakikada Alioski'nin son çizgiden çevirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.71'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in uzun pasında topla buluşan Valencia, rakiplerini geçerek soldan son çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topla kale önünde buluşan Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.90+6'ncı dakikada Emir Kaan'ın ceza sahasına ortasında Eze kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-3.Mücadele 3-3 berabere sona erdi.SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİKFenerbahçe, İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Zajc, Batshuayi ve Gustavo Henrique, İstanbulspor maçında forma giyemedi. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan King de görev alamazken Nazım Sangare teknik heyet kararıyla kadroda yer bulamadı.KADIN BASKETBOL TAKIMI TRİBÜNLERİ SELAMLADIEuroLeagu'de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İstanbulspor karşılaşması öncesinde Ülker Stadyumu'nda tribünleri selamladı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan basketbolcular, saha ortasında kupa kaldırdı.LUAN PERES YAKLAŞIK 3 AY SONRA KADRODAFenerbahçe'de Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra kadroda yer aldı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımdan uzak kalan Peres, son olarak 2 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor'a mücadelesinde kadroda olsa da süre alamamıştı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli forma ile ise son olarak 29 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynanan görev almıştı. Peres, 2 ay 22 gün sonra kadroda yer alırken karşılaşmaya yedek soyundu.TRİBÜNLER DOLDUSarı-lacivertli taraftarlar, İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleden saatler önce Kadıköy'de toplanan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.EMRE MOR CEZALI DURUMA DÜŞTÜFenerbahçe'de Emre Mor, cezalı duruma düştü. İstanbulspor mücadelesinin 44'üncü dakikasında sarı kart gören Emre Mor, 32'nci haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor