Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin Dolar para ödülü verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile davetliler katıldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci tamamlayan atletlere 30'ar bin dolar para ödülü verildi. İkinciliği elde edenler 15'er bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödülün sahibi oldu.

Türk sporcularda ise maratonda birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira para ödülü verildi.