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İstanbul Gençlikspor Balkan Kupası'nda şampiyon oldu, CEV Challenge Kupası'na gidecek

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İstanbul Gençlikspor Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Erkekler Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti. İstanbul ekibi, 32'li final turunda İsrail kulübü Maccabi Yeadim Tel Aviv ile karşılaşacak.

İstanbul Gençlikspor Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Erkekler Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk iki karşılaşmasında Kosova'nın Luboteni Ferizaj ve Bulgaristan'ın Metalurg Pernik takımlarını 3-0 mağlup eden İstanbul Gençlikspor, son maçında da ev sahibi ülkeden AO Kalamata 1980'i 3-0 (26-24, 25-19, 26-24) yendi.

İstanbul Gençlikspor, böylece CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 32'li final turunda İsrail kulübü Maccabi Yeadim Tel Aviv ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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