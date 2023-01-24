İstanbul'dan Gürcistan'a! Başakşehir genç yıldızını Tiflis'e gönderdi
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 20 yaşındaki Kongolu stoperi Francis Nzaba'yı Gürcistan ekiplerinden Dinamo Tiflis'e 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.
2025' E KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon Kongo futbol kulübü Diables Noirs'ten 50 bin euroya transfer edilen genç oyuncunun Başakşehir'le 2025'e sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 75 bin euro.