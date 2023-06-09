İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sadece sahadakiler, Süper Lig'in tamamından daha değerli

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların değeri tahmini 1 milyar 584 milyon euroyu buluyor. Süper Lig'in toplam değerinin 951.45 milyon euro olduğunu düşünüldüğünde iki kulübün toplam değeri mücadelenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1.05 milyar euro ediyor. İtalya Serie A'yı üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534.45 milyon euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

HAALAND DEĞERİNİ 3'E KATLADI

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor. Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon euroyla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

MANCHESTER CITY'DE FUTBOLCULARIN PİYASA DEĞERİ

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon euro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon euro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin de Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon euroyla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon euroyla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon euroluk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

INTER'IN EN PAHALISI LAUTARO MARTINEZ

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon euro değer biçiliyor. İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon euroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor. Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon euroluk piyasa değerine sahip.

Manchester City'de futbolcuların değeri:

Erling Haaland - 170 milyon

Phil Foden - 110 milyon

Kevin de Bruyne - 80 milyon

Bernardo Silva - 80 milyon

Rodri - 80 milyon

Ruben Dias - 75 milyon

Jack Grealish - 70 milyon

Julian Alvarez - 50 milyon

Ederson - 45 milyon

Nathan Ake - 35 milyon

Kalvin Phillips - 35 milyon

Riyad Mahrez - 30 milyon

Aymeric Laporte - 30 milyon

John Stones - 30 milyon

Manuel Akanji - 30 milyon

İlkay Gündoğan - 25 milyon

Kyle Walker - 15 milyon

Sergio Gomez - 15 milyon

Cole Palmer - 15 milyon

Rico Lewis - 15 milyon

Maximo Perrone - 10 milyon

Stefan Ortega - 6 milyon

Zack Steffen - 3,5 milyon

Scott Carson - 250 bin

Inter'de futbolcuların değeri:

Lautaro Martinez - 80 milyon

Nicolo Barella - 70 milyon

Milan Skriniar - 60 milyon

Alessandro Bastoni - 55 milyon

Romelu Lukaku - 40 milyon

Hakan Çalhanoğlu - 35 milyon

Marcelo Brozovic - 28 milyon

Denzel Dumfries - 28 milyon

Federico Dimarco - 25 milyon

Andre Onana - 20 milyon

Robin Gosens - 18 milyon

Joaquin Correa - 14 milyon

Kristjan Asllani - 12 milyon

Stefan de Vrij - 10 milyon

Roberto Gagliardini - 6,5 milyon

Henrikh Mkhitaryan - 6 milyon

Raoul Bellanova - 5 milyon

Edin Dzeko - 4 milyon

Matteo Darmian - 4 milyon

Francesco Acerbi - 4 milyon

Valentin Carboni - 4 milyon

Danilo D'Ambrosio - 2 milyon

Dalbert - 2 milyon

Samir Handanovic - 1 milyon

Mattia Zanotti - 350 bin

Alex Cordaz - 300 bin

Alessandro Fontanarosa - 300 bin

Toplam 534,45 milyon euro