İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük panik! Dumanlar stadın etrafını sardı

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yakındaki bir fabrikada yangın çıktı. Kara dumanlar stadın etrafını sardı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala stat yakınlarında yangın çıktı.

DUMAN HER YERİ SARDI

İkitelli'de 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın etrafını sardı.

TARAFTARLAR PAYLAŞTI

Kara dumanları gören İngiliz ve İtalyan taraftarlar kameralarına sarıldı ve o anları sosyal medyadan paylaştı.