İstanbul'da Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası Açıldı

Erkeklerde 18'inci, kadınlarda 9'uncu kez düzenlenen 'Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası' için Üsküdar Burhan Felek Spor Kompleksi'nde açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törene 22 ülkeden katılan itfaiyeciler katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiyecilerin fedakarca sürdürdükleri mesleklerini gururla takip ettiğini belirtti ve sporun dostluk duygularını pekiştirmesi açısından önemine vurgu yaptı.

Erkeklerde 18'inci, kadınlarda 9'uncu kez düzenlenen "Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası" için Üsküdar Burhan Felek Spor Kompleksi'nde açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğindeki tören, 22 ülkeden katılan itfaiyecilerin resmigeçidiyle başladı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel meslek gruplarından olan itfaiyecileri her gördüğünde duygulandığını, onların mesleklerini fedakarca sürdürme anlayışlarını gururla takip ettiğini söyledi.

İmamoğlu, 6 Şubat depremleri sonrası dünyanın birçok ülkesinden gelen arama-kurtarma ekiplerini hatırlatarak, "Farklı ülkelerden gelen dostlarımız hayat kurtarmak için canla başla çalıştılar. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sundular. Kurtardıkları her canla sayısız insanın hayatına dokundular. Milletimizin sevgisini kazandılar, hayır dualarını aldılar." diye konuştu.

İtfaiyecilerin zor koşullarda görevlerini yaparken zamanla yarıştıklarını vurgulayan İmamoğlu, sporun hem fiziksel açıdan hem de dostluk duygularının pekiştirilip işbirliğinin güçlenmesi açısından önemine işaret etti.

İmamoğlu, yaz aylarında dünyanın birçok ülkesinde çok büyük orman yangınlarının yaşandığını ifade ederek, "İtfaiyecilerimize ve kurtarıcılarımıza bu afetlerde çok iş düşüyor. Büyük afetler karşısında birbirimize destek olmaya, yardım elini uzatmaya devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonanın itfaiyecilere katkı ve motivasyon sağlayacağını belirten İmamoğlu, spor amaçlı buluşmaların dünyanın, insanlığın kaynaştığı anlar olduğunu, bu vesileyle sporun barışa da hizmet etmesini dilediğini kaydetti.

İstanbul'un tanıtıldığı video gösteriminin ardından tulumbacıların gösterileri ve meşalenin yakılmasıyla şampiyonanın açılışı yapıldı.