İstanbul'da son dakikalar nefes kesti! Konya, 90+7'de puanı kurtardı
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Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılara, puanı getiren golü 90+7. dakikada Soner dikmen kaydetti.
Ümraniyespor ile Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniye Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadele beraberlikle sona erdi.
90+7'DE HAYAT VERDİ
Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini 62. dakikada Kahraman Demirtaş kendi kalesine, 89. dakikada ise Onur Ayık kaydetti. Konyaspor'un golleri ise 82. dakikada Mame Diouf ve 90+7. dakikada Soner Dikmen'den geldi.
SON PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 35, Ümraniyespor ise 23'e yükseltti. İstanbul ekibi gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Maçtan fotoğraflar:
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