Geyik Koşuları, İstanbul'da gerçekleştirildi

Geyik Koşuları, İstanbul'da gerçekleştirildi
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen Geyik Koşuları, İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda yaklaşık 1000 koşucunun katılımıyla yapıldı. Organizasyon, su seviyesinin kritik noktaya düştüğü Sapanca Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Geyik Koşuları, yoğun katılımla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenen koşular, Belgrad Ormanı'nda düzenlendi. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'nda başlayan yarışlar, yine aynı noktada tamamlandı.

4K, 8K, 14K ve 28K yarışların yanı sıra çocukların katıldığı Bambi koşularının yapıldığı organizasyona, yaklaşık 1000 koşucu katıldı. 4K yarışında iki farklı start yapıldı. Köpekleriyle birlikte koşmak isteyen katılımcılar, renkli görüntüler ortaya koydu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK), organizasyona 8 sporcuyla katıldı. AASK koşucuları; Cuma Kaan Elbir, Ali Atmaca, Hasan Hüseyin Kul, Ayşe Humeyra Atılgan, Emre Kürşat Kara, Bekir Ümit Uğurlukan, Çağrı Koşak ve Ekrem Biçeroğlu, 'Suyunu koru Sapanca'yı kurtar' yazılı tişörtleriyle katıldıkları etkinlikte, su seviyesi kritik noktaya düşen Sapanca Gölü'ne dikkati çekti.

AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, koşu öncesinde 8 koşucuyla katıldıkları organizasyonda 4K ve 14K kategorilerinde yer alacaklarını belirtti.

Sapanca Gölü'ne dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Elbir, "AASK Koşu Takımı olarak Belgrad Ormanı'ndayız. Sapanca Gölü için farkındalık oluşturmak adına tişörtlerimizin üstünde 'Suyunu koru Sapanca'yı kurtar' yazısıyla koşacağız. İnşallah derece yapmayı hedefliyoruz. Spor, hayatımızın daimi parçası olmak zorunda. Kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmez. Kendimiz için spor yapmalıyız, herkesi spora teşvik etmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AASK, 4K takımlar kategorisi birincisi

Gerçekleştirilen yarışlarda 28K kadınlar kategorisinde Esra Taşdemir, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, 14K kadınlarda Gülnaz Ayar, erkeklerde İbrahim Talha Özdemir, 8K kadınlar kategorisinde Ayşegül Akdoğan, erkeklerde Musa Achilov, 4K kadınlar kategorisinde Gülşah Kişioğlu, erkeklerde ise Mustafa Araç birinci oldu.

AASK; Cuma Kaan Elbir, Ali Atmaca, Ayşe Humeyra Atılgan, Emre Kürşat Kara, Bekir Ümit Uğurlukan ve Çağrı Koşak'la yer aldığı 4K kategorisinde kurumsal takımlar birincisi oldu. 14K kategorisinde koşan AASK Atletizm Branş Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 1 saat 13 dakika 34 saniyelik derecesiyle genel klasmanı 5. sırada tamamlarken 35-44 yaş erkekler kategorisinde ise 1. sırada yer aldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden isimlere madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

