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İstanbul'da coşkulu şampiyonluk kutlaması! Ama bu kez Türk takımı değil

İstanbul'da coşkulu şampiyonluk kutlaması! Ama bu kez Türk takımı değil
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İran 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi. Taraftarlar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak, marşlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Traktör, geçen hafta tarihinde ilk şampiyonluğunu garantiledi. İstanbul'da yaşayan Traktör taraftarları, şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Kağıthane'deki Sadabad Camisi önünde bir araya geldi.

TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI BİR ARADA

Taraftarlar, Traktör'ün ligin 29. haftasında sahasında Nessaci Mazenderan ile yaptığı maçın bir bölümünü izledi. Traktör forması giyen çok sayıda taraftar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıdı. Marşlar ve şarkılarla eğlenen taraftarlar, yöresel halk oyunlarını oynayarak şampiyonluğu kutladı.

İşte o görüntüler;

İstanbul'da coşkulu kutlama! Ama bu kez Türk takımı değil

İstanbul'da coşkulu kutlama! Ama bu kez Türk takımı değil

İstanbul'da coşkulu kutlama! Ama bu kez Türk takımı değil

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Başlığa bak, Ama Türk takımı değil....Traktör İran da bir Türk takımıdır .bitti...

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