Bilecik'in Osmaneli ilçesini temsil eden Lefke Birlik Spor Kulübü U-11 ve U-12 takımları, Beşiktaş'ın konuğu olarak İstanbul'da dostluk müsabakalarına çıktı.

Müsabakalar öncesinde Beşiktaş Stadyumu'nu ziyaret eden minik futbolcular, müze turuna katılarak kulübün tarihini yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından Beşiktaş takımlarıyla karşılaşan Lefke Birlik'in genç sporcuları, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Skordan bağımsız olarak mücadeleleriyle dikkat çeken futbolcular, karşılaşma boyunca rakiplerine karşı oyun ortaya koydu.

Lefke Birlik SK Kulüp Başkanı Tarıkcan Turgut, "Bizim için bu sadece bir maç değil, çocuklarımızın profesyonel futbol ortamını tanıması ve kendilerine büyük hedefler koyması adına önemli bir deneyim. Sporcularımızın sahada gösterdiği cesaret ve mücadeleden gurur duyuyoruz. Beşiktaş Kulübü'ne misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı