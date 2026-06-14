İstanbul'da A Milli Futbol Takımı'na destek coşkusu

İstanbul'da, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlarda toplanan vatandaşlar, maçı coşkuyla takip ediyor.

İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda yerini alan vatandaşlar, maçın başlamasıyla ekran başına kilitlendi.

A Milli Futbol Takımı'na uzaktan da olsa destek olmak isteyen İstanbullular, ay yıldızlı formalarıyla maçı toplu halde izlemenin heyecanını yaşıyor.

Bazı futbolseverler evcil hayvanlarıyla meydanlarda maçı izlerken, bazı kadın ve çocukların ise destek için yüzlerini kırmızı beyaza boyadığı görüldü.

Yediden yetmişe her yaş grubu vatandaş, "Türkiye" tezahüratlarıyla milli takıma destek veriyor.

Beykoz Onçeşmeler Meydanı'nda da çok sayıda vatandaş karşılaşmayı takip ediyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve eşi Mustafa Gürzel de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izliyor.

Meydanda yer bulamayanlar ise maçı ayakta takip ediyor. Özellikle kadın, çocuk ve gençler meydanları dolduranlar arasında yer alıyor.

Gaziosmanpaşa'da bazı vatandaşlar çay ocağında milli maç heyecanını yaşadı. Çay ocağı işletmecisi Kerem Öztürk, maçın 3-1 veya 4-1 kazanılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Öztürk, "Sabah erken saatte millilerimizi izlemeye geldik. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Şu anda Avustralya karşısında bir sıfır mağlup olsak da ben maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı çok daha iyi olacak. Defans yapıyor karşı takım, çok kapanıyor. Bu kilidi açtığımız zaman zaten devamının geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Çay ocağında maç izleyenlerden Mehmet Ilık, futbolculara sonuna kadar güvendiğini ifade etti.

Sabahın erken saatinde maçı keyifle izlemek için çay ocağına geldiğini belirten Ilık, "24 yıl aradan sonra tekrar Dünya Kupası'na katıldık, heyecanlıyız." dedi.

Öte yandan, Büyükçekmece Belediyesinin Mimaroba Atatürk Parkı ve Büyükçekmece Sahili'nde kurduğu ekranlar çalışmayınca vatandaşlar tepki gösterdi. Sahildeki ekran 40. dakikada çalıştırılabildi.

Kaynak: AA