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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1. Ligi'nde Şampiyon!

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi. Maçta setler 25-16, 25-18 ve 25-20 sonuçlandı.

Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor'dan sonra gelecek sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım oldu.

Maç sonunda İstanbul ekibinin oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Oyuncular, düzenlenen seremonide kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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