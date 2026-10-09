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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Kupa Voley'de İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi

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İzmir'de oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi. Mücadele 143 dakika sürdü; setler 25-18, 20-25, 20-25, 25-21 ve 15-13 sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Seganov, Selim Yıldız, Furkan Dur, Ali Fazli, Kovacevic, Hamdi Erkan (Gustova, Batu Ercan Akbaba, Teppan, Eyüp Ensar Demirbiler, Aleksov)

İstanbul Gençlik : Caner Çiçekoğlu, Kooy, Yasin Aydın, Mustafa Cengiz, Cemal Özgür, Mejias (Baturalp Burak Göngör, Ondes, Padar, Burak Mert, Doğan Karakoç)

Setler: 25-18, 20-25, 20-25, 25-21, 15-13

Süre: 143 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan grup maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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