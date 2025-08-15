İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova ile Eşleşti
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımı ile eşleşti. İki takım arasındaki maçlar 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı.
İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.
