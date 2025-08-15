İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova ile Eşleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımı ile eşleşti. İki takım arasındaki maçlar 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşti.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş

Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.