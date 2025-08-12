İstanbul Başakşehir Avrupa'da 66. Maçına Çıkıyor

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking'i ağırlamaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Norveç temsilcisi Viking'i ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 66'ncı maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 99 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 89 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi122281528
UEFA Avrupa Ligi2476112435
UEFA Konferans Ligi2917846026
TOPLAM652616239989

Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi

Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa kupalarında 9'uncu kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 16'ncı maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 16'ncı müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 15 maçın 9'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 32 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 14 gol gördü.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Deniz Türüç (34)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
