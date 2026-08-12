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Başakşehir, Yoro'yu Dundee United'a kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, genç orta saha oyuncusu Abdoulaye Yoro'nun İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United'a kiralandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, genç orta saha oyuncusu Abdoulaye Yoro'nun İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdoulaye Yoro, kiralık olarak bir sezon İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Ocak 2025'te ülkesi Fildişi Sahili'nden transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında kiralık olarak geçirmişti.

Kaynak: AA
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