İstanbul'a okumaya gelen Gaoussou Diarra, Avrupa devine imza attı

İstanbul'a okumaya gelen Gaoussou Diarra, Avrupa devine imza attı
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Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Diarra, İstanbul'a üniversite okumak için gelmiş ve keşfedilen yeteneğiyle İstanbulspor'da forma giyme başarısı göstermişti.

Hollanda ekibi Feyenoord, Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Malili futbolcusu Gaoussou Diarra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İstanbul'a okumaya gelen Gaoussou Diarra, Avrupa devine imza attı

İSTANBUL'A ÜNİVERSİTE OKUMAYA GELMİŞTİ

Profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Diarra, üniversite eğitimi için Mali'den İstanbul'a geldi. Diarra, İstanbul'da eğitim görürken 2024 yılının başında Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Takımda süre alamayan Malili futbolcu, yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılarak Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un deneme antrenmanlarına katıldı. Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın dikkatini çeken Diarra, İstanbulspor ile resmi sözleşme imzaladı.

SEZON PERFORMANSI

Diarra, geride kalan sezonda sarı-siyahlı ekiple çıktığı 37 resmi maçta 16 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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