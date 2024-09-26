İstanbul'a gelmiyorlar! Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı başka bir ülkede oynanacak

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'ta rakibi olan İsrail takımı Hapoel Sholomo Tel Aviv, İstanbul'a gelmiyor. Turnuvanın 3. haftasında oynanacak olan karşılaşma başka bir ülkede oynanacak.

SIRBİSTAN'DA OYNANACAK

BKT EuroCup, iki takım arasında 9 Ekim Çarşamba günü oynananması planlananın karşılaşmanın yerinin değiştiğini ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağını açıkladı. BKT EuroCup'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.

GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş FibabankaBKT EuroCup'a galibiyetle başladı. İlk hafta maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u konuk eden siyah-beyazlılar, parkeden 94-76 galip ayrıldı. Potanın Kartalları, turnuvanın ikinci haftasında diğer bir temsilcimiz Bahçeşehir'e konuk olacak. İki Türk takımı arasındaki müsabaka, 1 Ekim Salı günü saat 19.00'da oynanacak.