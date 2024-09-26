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İstanbul'a gelmiyorlar! Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı başka bir ülkede oynanacak

İstanbul'a gelmiyorlar! Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı başka bir ülkede oynanacak
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Beşiktaş Fibabanka'nın, BKT EuroCup'ın 3. Haftasında İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı. BKT EuroCup, Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak bu kararın alındığını açıkladı.

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'ta rakibi olan İsrail takımı Hapoel Sholomo Tel Aviv, İstanbul'a gelmiyor. Turnuvanın 3. haftasında oynanacak olan karşılaşma başka bir ülkede oynanacak.

SIRBİSTAN'DA OYNANACAK

BKT EuroCup, iki takım arasında 9 Ekim Çarşamba günü oynananması planlananın karşılaşmanın yerinin değiştiğini ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağını açıkladı. BKT EuroCup'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'a gelmiyorlar! Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı başka bir ülkede oynanacak

GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş FibabankaBKT EuroCup'a galibiyetle başladı. İlk hafta maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u konuk eden siyah-beyazlılar, parkeden 94-76 galip ayrıldı. Potanın Kartalları, turnuvanın ikinci haftasında diğer bir temsilcimiz Bahçeşehir'e konuk olacak. İki Türk takımı arasındaki müsabaka, 1 Ekim Salı günü saat 19.00'da oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (13)

Mehmet Erdem:

Herkesle savaş hali de olan ülkeyi müsakabalardan men edeceksin. Türkiye bu tip savaşta olsa hiç bir müsabakaya sokmazlardı emin olun.

56
1
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Mert Can:

Onlarin gelmiyorsa bizde oraya gitmiyelim.

30
1
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BLACK LİON LİON:

İsrail ve usa herkesi dize getirir böyle işte

3
12
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MGk:

İSRAİL neden Avrupa kupalarında bu nasıl bir saçmalık

12
0
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Erol Balık:

korkmayın lan fareler gelin

7
0
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Aziz Dağ:

İsrail normalde Asya kıtasında neden Avrupa ülkeleri ile oynuyor

2
0
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Hamit Gündoğdu:

Beşiktaş'ın futbol maçı da böyle tarafsız sahada oynamasının kapısı aralanmis oldu böylece.. esasen savaşta olan İsrail ve Rusya'ya uyguladığımız ambargoyu uygulayabilirsiniz.ama yapamazsınız ortada Ukrayna'yi koruma içgüdünuz İsrail içinde geçerli bay yanar döner UEFA..

1
0
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Hüsnü CAN:

Israildeki mac yerinde olacak ama

0
1
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Ser_hat:

Ukrayna Rus savaşında Rusları tüm yarışmalardan men et.israile ses etme.adaletiniz var mı ki batsın....

1
0
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Siranuş Nermer:

ama olmazki, hükmen yenik sayılmaları lazım

1
0
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