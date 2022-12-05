İsrailli muhabir canlı yayında İngiliz taraftarın söylediği 2 kelimeyle neye uğradığını şaşırdı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası İsrail kanalı canlı yayında konuşan İngiliz taraftar, "Özgür Filistin." diye bağırdı. Bunun üzerine oldukça zor anlar yaşayan İsrailli muhabirin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turunda Senegal'i devirerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası İngiliz taraftarlar büyük coşku yaşarken, İsrail kanalının canlı yayınında yaşanan anlar çok konuşuldu.

"FUTBOL EVE GELİYOR MU?"

İsrail kanalında İngiliz taraftarlara mikrofon uzatan muhabir, "Futbol eve geliyor mu?" diye sordu. Bunun üzerine ülkelerini futbolun anavatanı olarak gören İngiliz taraftarlar, "Evet, futbol eve geliyor." dedi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Bununla da yetinmeyen taraftarlar muhabirin elinden mikrofonu kapıp, "Daha da önemlisi özgür Filistin." diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran muhabir hemen mikrofonu geri alırken, taraftarlar da kadrajın dışına çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.