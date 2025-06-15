İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Antalyaspor'da forma giyen Ramzi Safuri'yi transfer etmek istiyor. Bu girişimin ardından Kocaelispor'da taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü.

BAZILARI TRANSFERİ İSTİYOR BAZILARI İSTEMİYOR

Kocaelispor, 29 yaşındaki İsrailli on numara Safuri ile anlaşma noktasına geldi ancak yaşanan tepkiler üzerine transfer askıya alındı. Safuri'nin İsrailli olması ve İsrail Milli Takımı'nda forma giymesi bazı kesimler tarafından eleştirilirken, diğer taraftan oyuncunun Filistin kökenli ve Müslüman bir futbolcu olması nedeniyle transferin siyasi görüşlerden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini savunan taraftarlar da oldu.

SON KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Bu görüş ayrılığı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraftarlar arasında farklı bakış açıları öne çıktı. Kocaelispor'un bu transferde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

İşte Safuri transferine gelen bazı yorumlar;